Потанин объяснил, почему в Норильске появился клуб ВХЛ

Команда "Норильск" проводит дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Появление в Норильске профессиональной хоккейной команды обусловлено не пиаром, а любовью местных жителей к хоккею. Об этом журналистам рассказал президент компании "Норникель", председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

"Хоккейная команда в Норильске появилась не потому, что у кого-то были амбиции иметь свой клуб, или не потому, что захотелось специального пиара. Он появился, потому что люди в Норильске хоккей полюбили. Они его и раньше любили, но когда туда начали приезжать звезды, когда появилась возможность играть по-настоящему, по-взрослому, то в Норильске хоккей полюбили. Поэтому там появилась хоккейная команда, и это здорово, потому что для зрителей города это большое подспорье".

Матчи с участием звезд хоккея в рамках Ночной хоккейной лиги в Норильске проводятся ежегодно при поддержке "Норникеля". Впервые такая игра состоялась 4 марта 2017 года. В нынешнем сезоне в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) дебютировал хоккейный клуб "Норильск".