Сборная Украины сыграет с боснийцами в полуфинале плей-офф за право выхода на Евро-2024

Матч пройдет 21 марта

ТАСС, 23 ноября. Сборная Боснии и Герцеговины стала соперником национальной команды Украины в полуфинале плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

Команды сыграют на уровне B турнира плей-офф. Сборная Боснии и Герцеговины встретится с украинцами на своем поле. Победитель этого матча дома сыграет с лучшей командой из противостояния сборных Израиля и Исландии. Сборная Украины проводит домашние матчи за пределами страны.

Пары уровня C были известны заранее. В первом полуфинале сборная Грузии примет команду Люксембурга, во втором сборная Казахстана на выезде сыграет с греками. Домашний матч в финальной встрече проведет победитель первой пары. На уровне A сборная Уэльса примет команду Финляндии. В другом полуфинале сборная Польши дома сыграет с командой Эстонии. В финале пути домашний матч проведет победитель игры между валлийцами и финнами.

Полуфинальные матчи пройдут 21 марта, финальные - 26 марта.

В плей-офф участвуют 12 команд, разыгрывается три путевки на чемпионат Европы.Сборные поделены на три пути (уровни A, B, C), в каждом из которых будут разыграны полуфиналы и финалы. Победители каждого пути выходят на чемпионат Европы. 20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й - это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части. Пары плей-офф составлены с учетом рейтинга сборных в Лиге наций.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы.