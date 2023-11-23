23 ноября, 15:41
Летние олимпийские виды спорта

Пловец Степанов установил рекорд России на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде

Александр Степанов. Егор Алеев/ ТАСС
Александр Степанов
© Егор Алеев/ ТАСС

Спортсмен на чемпионате России показал результат 7 минут 34,58 секунды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Александр Степанов стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 800 м вольным стилем. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Спортсмен показал результат 7 минут 34,58 секунды, что является новым рекордом России. Прежний рекорд принадлежал Александру Егорову, который на чемпионате Европы 2021 года в Казани преодолел дистанцию за 7 минут 35,97 секунды.

Второе место в финальном заплыве чемпионата России занял Кирилл Мартынычев с результатом 7 минут 36,75 секунды. Тройку лучших замкнул Савелий Лузин - 7 минут 41,04 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 25 ноября. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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