Пловец Степанов установил рекорд России на дистанции 800 м вольным стилем на короткой воде

Спортсмен на чемпионате России показал результат 7 минут 34,58 секунды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Александр Степанов стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 800 м вольным стилем. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Спортсмен показал результат 7 минут 34,58 секунды, что является новым рекордом России. Прежний рекорд принадлежал Александру Егорову, который на чемпионате Европы 2021 года в Казани преодолел дистанцию за 7 минут 35,97 секунды.

Второе место в финальном заплыве чемпионата России занял Кирилл Мартынычев с результатом 7 минут 36,75 секунды. Тройку лучших замкнул Савелий Лузин - 7 минут 41,04 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 25 ноября.