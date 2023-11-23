"Салават Юлаев" прервал серию "Авангарда" из 10 побед в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 23 ноября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 129 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Гуськов (5-я минута), Владислав Ефремов (21) и Павел Коледов (28). У проигравших отличился Рид Буше (51).

"Салават Юлаев" прервал десятиматчевую победную серию "Авангарда" в КХЛ. Омский клуб неизменно побеждал с 31 октября. Рекордная серия "Авангарда" по количеству выигранных матчей подряд в КХЛ была установлена в сезоне-2010/11, когда команда не знала поражений на протяжении 18 игр кряду.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 34 матчей. "Салават Юлаев " располагается на четвертой позиции с 41 очком по итогам 34 игр. В следующем матче "Авангард" примет подмосковный "Витязь" 29 ноября. "Салават Юлаев" 25 ноября сыграет дома против челябинского "Трактора".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на своей площадке переиграл "Трактор" (6:3). В составе победителей 6 очков набрал нападающий Никита Михайлис (1 шайба + 5 передач). Он повторил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за один матч и стал лишь восьмым, кому удалось записать на свой счет 6 очков по итогам одной игры.

Казахстанский "Барыс" дома одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 после овертайма). Хозяева прервали серию из трех поражений.

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