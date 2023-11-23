"Салават Юлаев" прервал серию "Авангарда" из 10 побед в КХЛ

ТАСС, 23 ноября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 129 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Гуськов (5-я минута), Владислав Ефремов (21) и Павел Коледов (28). У проигравших отличился Рид Буше (51).
"Салават Юлаев" прервал десятиматчевую победную серию "Авангарда" в КХЛ. Омский клуб неизменно побеждал с 31 октября. Рекордная серия "Авангарда" по количеству выигранных матчей подряд в КХЛ была установлена в сезоне-2010/11, когда команда не знала поражений на протяжении 18 игр кряду.
"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 34 матчей. "Салават Юлаев " располагается на четвертой позиции с 41 очком по итогам 34 игр. В следующем матче "Авангард" примет подмосковный "Витязь" 29 ноября. "Салават Юлаев" 25 ноября сыграет дома против челябинского "Трактора".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на своей площадке переиграл "Трактор" (6:3). В составе победителей 6 очков набрал нападающий Никита Михайлис (1 шайба + 5 передач). Он повторил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за один матч и стал лишь восьмым, кому удалось записать на свой счет 6 очков по итогам одной игры.
Казахстанский "Барыс" дома одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 после овертайма). Хозяева прервали серию из трех поражений.
1
Спартак
34
21
2
0
1
2
8
125-90
49
2
Динамо М
33
17
4
1
1
2
8
99-74
47
3
Локомотив
32
19
1
0
1
1
10
82-65
42
4
Торпедо
33
18
2
0
1
1
11
98-76
42
5
СКА
32
17
1
1
0
0
13
94-72
38
6
ЦСКА
33
15
2
1
0
2
13
97-74
38
7
Динамо Мн
32
10
4
1
2
2
13
86-81
34
8
Северсталь
33
12
0
2
2
3
14
109-104
33
9
Сочи
34
10
1
2
0
2
19
86-124
28
10
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
11
Куньлунь РС
36
4
3
4
2
3
20
78-124
27
1
Металлург
35
19
3
1
2
2
8
113-86
50
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
34
16
1
2
1
5
9
89-83
44
4
Салават Юлаев
34
19
1
0
0
1
13
92-68
41
5
Ак Барс
33
14
5
0
0
2
12
93-79
40
6
Трактор
34
13
4
1
0
4
12
89-78
40
7
Автомобилист
35
13
3
2
3
1
13
80-78
40
8
Сибирь
34
9
2
4
2
3
14
79-98
35
9
Нефтехимик
34
11
2
1
2
4
14
80-106
34
10
Амур
33
12
0
1
4
2
14
70-86
32
11
Барыс
35
5
2
3
2
5
18
78-106
27
12
Адмирал
31
5
2
1
4
2
17
62-90
22