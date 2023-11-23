23 ноября, 16:30
КХЛ

"Салават Юлаев" прервал серию "Авангарда" из 10 побед в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 23 ноября. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 129 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Гуськов (5-я минута), Владислав Ефремов (21) и Павел Коледов (28). У проигравших отличился Рид Буше (51).

"Салават Юлаев" прервал десятиматчевую победную серию "Авангарда" в КХЛ. Омский клуб неизменно побеждал с 31 октября. Рекордная серия "Авангарда" по количеству выигранных матчей подряд в КХЛ была установлена в сезоне-2010/11, когда команда не знала поражений на протяжении 18 игр кряду.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 34 матчей. "Салават Юлаев " располагается на четвертой позиции с 41 очком по итогам 34 игр. В следующем матче "Авангард" примет подмосковный "Витязь" 29 ноября. "Салават Юлаев" 25 ноября сыграет дома против челябинского "Трактора".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" на своей площадке переиграл "Трактор" (6:3). В составе победителей 6 очков набрал нападающий Никита Михайлис (1 шайба + 5 передач). Он повторил рекорд КХЛ по количеству набранных очков за один матч и стал лишь восьмым, кому удалось записать на свой счет 6 очков по итогам одной игры.

Казахстанский "Барыс" дома одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 после овертайма). Хозяева прервали серию из трех поражений.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

34

21

2

0

1

2

8

125-90

49

2

Динамо М

33

17

4

1

1

2

8

99-74

47

3

Локомотив

32

19

1

0

1

1

10

82-65

42

4

Торпедо

33

18

2

0

1

1

11

98-76

42

5

СКА

32

17

1

1

0

0

13

94-72

38

6

ЦСКА

33

15

2

1

0

2

13

97-74

38

7

Динамо Мн

32

10

4

1

2

2

13

86-81

34

8

Северсталь

33

12

0

2

2

3

14

109-104

33

9

Сочи

34

10

1

2

0

2

19

86-124

28

10

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

11

Куньлунь РС

36

4

3

4

2

3

20

78-124

27

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

35

19

3

1

2

2

8

113-86

50

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

34

16

1

2

1

5

9

89-83

44

4

Салават Юлаев

34

19

1

0

0

1

13

92-68

41

5

Ак Барс

33

14

5

0

0

2

12

93-79

40

6

Трактор

34

13

4

1

0

4

12

89-78

40

7

Автомобилист

35

13

3

2

3

1

13

80-78

40

8

Сибирь

34

9

2

4

2

3

14

79-98

35

9

Нефтехимик

34

11

2

1

2

4

14

80-106

34

10

Амур

33

12

0

1

4

2

14

70-86

32

11

Барыс

35

5

2

3

2

5

18

78-106

27

12

Адмирал

31

5

2

1

4

2

17

62-90

22

  

Теги:
КХЛ
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