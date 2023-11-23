23 ноября, 18:52
WTA

Теннисистка Самсонова назвала прошедший сезон лучшим в карьере

Спортсменка завершила год на 16-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации и в статусе первой ракетки России

ТАСС, 23 ноября. Прошедший сезон стал лучшим в карьере для российской теннисистки Людмилы Самсоновой. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

Спортсменка завершила сезон на 16-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и в статусе первой ракетки России.

"Определенно, этот год пока лучший в моей карьере, - сказала Самсонова. - Все-таки я закончила его выше в рейтинге. К тому же у меня получилось выйти в два крупнейших финала".

Теннисистка также ответила на вопрос о лучшем турнире в прошедшем сезоне. "Выделю Пекин, он остался в моем сердце. Помимо того, что я провела отличную игровую неделю, условия, организация и местные люди произвели на меня неизгладимое впечатление. До сих пор с теплотой вспоминаю свою поездку в столицу Китая", - сказала она.

В октябре на соревнованиях в Пекине Самсонова во второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA 1 000, проиграв в решающем матче польке Иге Свёнтек. Ранее ей это удавалось в августе на соревнованиях в Монреале, где она уступила американке Джессике Пегуле. 

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