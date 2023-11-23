23 ноября, 18:53
КХЛ

СКА обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до семи матчей

Вратарь "Спартака" Патрик Рыбар и нападающий СКА Владимир Алистров. Екатерина Ветохина/ ТАСС
Вратарь "Спартака" Патрик Рыбар и нападающий СКА Владимир Алистров
© Екатерина Ветохина/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 224 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьев (40) и Александр Никишин (43). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33) и Андрей Локтионов (36). Цыплаков забросил шайбу в пятом матче подряд и установил рекорд "Спартака" в КХЛ по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал 10 хоккеистам красно-белых, у которых голевая серия растянулась на четыре игры.

Нападающий "Спартака" Николай Голдобин записал на свой счет результативную передачу и довел количество очков в нынешнем регулярном чемпионате до 50 (24 шайбы + 26 передач). Форвард московской команды стал первым хоккеистом в текущем сезоне, кому удалось достичь данной отметки.

СКА одержал седьмую победу подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 33 играх. В следующем матче петербургский клуб примет нижегородское "Торпедо" 25 ноября.

"Спартак" возглавляет таблицу Западной конференции с 49 очками по итогам 35 матчей. Красно-белые уступили лидерство в таблице регулярного чемпионата, теперь их опережает магнитогорский "Металлург", на счету которого 50 очков после 35 встреч. В следующей игре "Спартак" 25 ноября встретится на выезде с "Металлургом".

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" дома одолел тольяттинскую "Ладу" (2:1 после овертайма), московское "Динамо" на своей площадке переиграло "Торпедо" (3:2), казанский "Ак Барс" в гостях уступил китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (0:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

35

21

2

0

1

2

9

127-93

49

2

Динамо М

34

18

4

1

1

2

8

102-76

49

3

Локомотив

33

19

2

0

1

1

10

84-66

44

4

Торпедо

34

18

2

0

1

1

12

100-79

42

5

СКА

33

18

1

1

0

0

13

97-74

40

6

ЦСКА

33

15

2

1

0

2

13

97-74

38

7

Динамо Мн

32

10

4

1

2

2

13

86-81

34

8

Северсталь

33

12

0

2

2

3

14

109-104

33

9

Куньлунь РС

37

5

3

4

2

3

20

79-124

29

10

Сочи

34

10

1

2

0

2

19

86-124

28

11

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

35

19

3

1

2

2

8

113-86

50

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

35

16

1

2

1

6

9

90-85

45

4

Салават Юлаев

34

19

1

0

0

1

13

92-68

41

5

Ак Барс

34

14

5

0

0

2

13

93-80

40

6

Трактор

34

13

4

1

0

4

12

89-78

40

7

Автомобилист

35

13

3

2

3

1

13

80-78

40

8

Сибирь

34

9

2

4

2

3

14

79-98

35

9

Нефтехимик

34

11

2

1

2

4

14

80-106

34

10

Амур

33

12

0

1

4

2

14

70-86

32

11

Барыс

35

5

2

3

2

5

18

78-106

27

12

Адмирал

31

5

2

1

4

2

17

62-90

22

  

Теги:
КХЛ
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