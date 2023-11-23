СКА обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до семи матчей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 224 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьев (40) и Александр Никишин (43). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33) и Андрей Локтионов (36). Цыплаков забросил шайбу в пятом матче подряд и установил рекорд "Спартака" в КХЛ по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал 10 хоккеистам красно-белых, у которых голевая серия растянулась на четыре игры.
Нападающий "Спартака" Николай Голдобин записал на свой счет результативную передачу и довел количество очков в нынешнем регулярном чемпионате до 50 (24 шайбы + 26 передач). Форвард московской команды стал первым хоккеистом в текущем сезоне, кому удалось достичь данной отметки.
СКА одержал седьмую победу подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 33 играх. В следующем матче петербургский клуб примет нижегородское "Торпедо" 25 ноября.
"Спартак" возглавляет таблицу Западной конференции с 49 очками по итогам 35 матчей. Красно-белые уступили лидерство в таблице регулярного чемпионата, теперь их опережает магнитогорский "Металлург", на счету которого 50 очков после 35 встреч. В следующей игре "Спартак" 25 ноября встретится на выезде с "Металлургом".
В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" дома одолел тольяттинскую "Ладу" (2:1 после овертайма), московское "Динамо" на своей площадке переиграло "Торпедо" (3:2), казанский "Ак Барс" в гостях уступил китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (0:1).
1
Спартак
35
21
2
0
1
2
9
127-93
49
2
Динамо М
34
18
4
1
1
2
8
102-76
49
3
Локомотив
33
19
2
0
1
1
10
84-66
44
4
Торпедо
34
18
2
0
1
1
12
100-79
42
5
СКА
33
18
1
1
0
0
13
97-74
40
6
ЦСКА
33
15
2
1
0
2
13
97-74
38
7
Динамо Мн
32
10
4
1
2
2
13
86-81
34
8
Северсталь
33
12
0
2
2
3
14
109-104
33
9
Куньлунь РС
37
5
3
4
2
3
20
79-124
29
10
Сочи
34
10
1
2
0
2
19
86-124
28
11
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
1
Металлург
35
19
3
1
2
2
8
113-86
50
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
35
16
1
2
1
6
9
90-85
45
4
Салават Юлаев
34
19
1
0
0
1
13
92-68
41
5
Ак Барс
34
14
5
0
0
2
13
93-80
40
6
Трактор
34
13
4
1
0
4
12
89-78
40
7
Автомобилист
35
13
3
2
3
1
13
80-78
40
8
Сибирь
34
9
2
4
2
3
14
79-98
35
9
Нефтехимик
34
11
2
1
2
4
14
80-106
34
10
Амур
33
12
0
1
4
2
14
70-86
32
11
Барыс
35
5
2
3
2
5
18
78-106
27
12
Адмирал
31
5
2
1
4
2
17
62-90
22