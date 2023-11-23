СКА обыграл "Спартак" и продлил победную серию в КХЛ до семи матчей

Встреча завершилась со счетом 3:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 победил московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 224 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (6-я минута), Михаил Воробьев (40) и Александр Никишин (43). У проигравших отличились Максим Цыплаков (33) и Андрей Локтионов (36). Цыплаков забросил шайбу в пятом матче подряд и установил рекорд "Спартака" в КХЛ по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал 10 хоккеистам красно-белых, у которых голевая серия растянулась на четыре игры.

Нападающий "Спартака" Николай Голдобин записал на свой счет результативную передачу и довел количество очков в нынешнем регулярном чемпионате до 50 (24 шайбы + 26 передач). Форвард московской команды стал первым хоккеистом в текущем сезоне, кому удалось достичь данной отметки.

СКА одержал седьмую победу подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 33 играх. В следующем матче петербургский клуб примет нижегородское "Торпедо" 25 ноября.

"Спартак" возглавляет таблицу Западной конференции с 49 очками по итогам 35 матчей. Красно-белые уступили лидерство в таблице регулярного чемпионата, теперь их опережает магнитогорский "Металлург", на счету которого 50 очков после 35 встреч. В следующей игре "Спартак" 25 ноября встретится на выезде с "Металлургом".

В других матчах игрового дня ярославский "Локомотив" дома одолел тольяттинскую "Ладу" (2:1 после овертайма), московское "Динамо" на своей площадке переиграло "Торпедо" (3:2), казанский "Ак Барс" в гостях уступил китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (0:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 35 21 2 0 1 2 9 127-93 49 2 Динамо М 34 18 4 1 1 2 8 102-76 49 3 Локомотив 33 19 2 0 1 1 10 84-66 44 4 Торпедо 34 18 2 0 1 1 12 100-79 42 5 СКА 33 18 1 1 0 0 13 97-74 40 6 ЦСКА 33 15 2 1 0 2 13 97-74 38 7 Динамо Мн 32 10 4 1 2 2 13 86-81 34 8 Северсталь 33 12 0 2 2 3 14 109-104 33 9 Куньлунь РС 37 5 3 4 2 3 20 79-124 29 10 Сочи 34 10 1 2 0 2 19 86-124 28 11 Витязь 34 8 2 2 2 2 18 70-116 28