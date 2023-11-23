23 ноября, 20:55
Кубок Первого канала

Тренер команды "Россия 25" Ротенберг рассказал о выборе игроков на Кубок Первого канала

Роман Ротенберг отметил, что тренерский штаб рассчитывает на всех хоккеистов, включенных в расширенный состав команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб национальной команды "Россия 25" всегда имеет запасной план на случай обилия травмированных игроков при выборе хоккеистов на Кубок Первого канала. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной и петербургского СКА Роман Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 декабря. Федерация хоккея России пока обнародовала расширенный список игроков на турнир.

"У нас есть всегда "план Б". Да, есть травмы, и задача тренерского штаба - найти связки, иметь резервы, делать прогноз на длинную дистанцию. Мы рассчитываем на всех, кто в списке. Еще есть время изучить. Ближе к турниру мы решим по окончательному составу", - сказал Ротенберг.

В расширенный список попали спартаковцы Егор Савиков, Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов, который из-за травмы не примет участия в турнире. "Порядин играл за сборную "Россия 25" в победной серии с белорусами, внес вклад в победу, мы с ним отлично поработали. Он знает все требования, всю систему. С Савиковым мы работали не раз, он вызывался в сборную", - отметил главный тренер.

В четверг СКА одержал домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 3:2 в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. "Мы пригласили на игру Сергея Богдановича Семака (главного тренера футбольного клуба "Зенит" - прим. ТАСС), который делится своим опытом. Мы берем пример с лучших, все обсуждаем. Будем вместе работать, чтобы Питер был на первом месте", - сказал Ротенберг.

Ротенберг также отметил качество льда в Ледовом дворце во время матча, сравнив ситуацию с ареной в Череповце, где недавно играл СКА и победил со счетом 5:2. "Мы недавно летали в Череповец, мне говорили, что у них большие проблемы со льдом из-за экономии электроэнергии. Дошло до мэра и губернатора, и только тогда приняли решение выделить электроэнергию. Обращаюсь ко всем регионам, чтобы выделяли электроэнергию для арен. У нас в лиге играют мастера, и как они будут играть в каше? Если так, то не будет ни зрительского интереса, ни спонсоров", - поделился мнением тренер СКА. 

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Кубок Первого канала по хоккею
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