23 ноября, 21:36
Кубок Дэвиса

Сборная Сербии с Джоковичем в составе стала последним полуфиналистом Кубка Дэвиса

Новак Джокович. EPA-EFE/ Daniel Perez
Новак Джокович
© EPA-EFE/ Daniel Perez

В четвертьфинале сербы победили команду Великобритании

ТАСС, 24 ноября. Сборная Сербии обыграла команду Великобритании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса по теннису. Соревнования проходят в испанской Малаге.

В первой встрече Миомир Кецманович победил Джека Дрэйпера со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6). Во второй игре первая ракетка мира Новак Джокович одолел Кэмерона Норри - 6:4, 6:4. Джокович одержал 44-ю победу в Кубке Дэвиса и стал рекордсменом сборной Сербии по этому показателю. Ранее рекорд принадлежал Ненаду Зимоничу (43 победы). Джокович одержал 40 побед в одиночном разряде и 4 - в парном.

В полуфинале турнира сербы сыграют с командой Италии, которая на стадии четвертьфинала была сильнее сборной Нидерландов. В другом полуфинале встретятся сборные Австралии и Финляндии.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Рекорд по победам на турнире принадлежит сборной США (32), действующим победителем соревнований является команда Канады, которая в четвертьфинале нынешнего турнира проиграла сборной Финляндии. Кубок Дэвиса 2023 года завершится 26 ноября.

Сборная России не принимает участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных турниров. 

Теги:
Джокович, НовакКубок Дэвиса
© Информационное агентство ТАСС
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