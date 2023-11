Негуманный Альбион. "Челси" и "Манчестер Сити" грозят санкции за финансовые нарушения

Клубы могут лишиться очков или быть исключены из высшего дивизиона чемпионата страны

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. На прошлой неделе Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о снятии с ливерпульского футбольного клуба "Эвертон" 10 очков в турнирной таблице за финансовые нарушения - беспрецедентная мера для высшего дивизиона чемпионата страны. В настоящее время независимая комиссия рассматривает дела двух английских топ-клубов - лондонского "Челси" и "Манчестер Сити".

Решение по "Эвертону" стало главной темой в спортивной английской прессе. Авторы The Times, The Telegraph, The Guardian и других крупных изданий считают, что вердикт комиссии стал намеком на туманное будущее грандов мирового футбола - "Челси" и "Манчестер Сити". Британские медиа пророчат клубам снятие 30 очков или исключение из высшего дивизиона. В том лишь случае, конечно, если их вина будет доказана.

"Эвертон" был наказан за то, что превысил лимит убытков, предусмотренный правилами АПЛ. Сумма убытков ливерпульского клуба составляет 124 млн фунтов стерлингов при разрешенных 105 млн фунтов. Обвинения в адрес "Челси" и "Манчестер Сити" гораздо серьезнее - клубам вменяется предоставление неполных финансовых сведений, что сделано для обхода этого пункта правил.

Лондонские файлы

Новые данные о том, что трансферный бизнес "Челси" в последние два десятка лет мог быть нечист, появились вскоре после покупки клуба консорциумом во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли в 2022 году. Новое руководство лондонского клуба заявило об обнаружении ранее не опубликованных файлов, которые свидетельствуют о возможных нарушениях финансовых правил. В "Челси" допустили, что прошлое руководство клуба во главе с российским бизнесменом Романом Абрамовичем предоставляло неполную отчетность, и пообещали тщательно изучить всю информацию и содействовать соответствующим органам в расследовании возможных нарушений.

© EPA-EFE/ ANDY RAIN

Пристальное внимание за трансферной деятельностью "Челси" при Абрамовиче было всегда. Последнее крупное дело увенчалось трансферным эмбарго, наложенным на клуб в 2019 году. Тогда "Челси" был наказан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за систематические нарушения процедуры подписания несовершеннолетних футболистов. Позднее клуб успешно оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) - срок трансферного бана был сокращен вдвое. Летом 2020-го "Челси" потратил на трансферы около €247 млн. Менее чем через год клуб во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов.

Однако теперь положение лондонской команды кажется более шатким, потому как обвинения в ее адрес более серьезные. Новые данные были переданы газете The Guardian международной группой расследователей Cyprus Confidential и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которые ссылаются на утечку файлов. Сообщается, что "Челси" неоднократно проводил секретные платежи сторонам трансферных переговоров, игрокам и персоналу клуба, а также аффилированным лицам. При этом переводы производились не с баланса "Челси", а со счетов компаний, принадлежащих Абрамовичу и зарегистрированных на Британских Виргинских островах (среди таких называются Conibair Holdings, Leiston Holdings и другие).

По данным источника, с 2005 по 2017 год подобные выплаты получал сербский футбольный агент Владо Лемич, переманивший в команду итальянского тренера Карло Анчелотти и футболистов - нидерландца Арьена Роббена и соотечественников Бранислава Ивановича и Неманью Матича. В 2013 году, во время перехода из махачкалинского "Анжи" в "Челси" бразильца Виллиана и камерунца Самюэля Это'о, офшорная компания Абрамовича предположительно перевела около €12 млн на счета компаний, связанных с тогдашним владельцем дагестанской команды Сулейманом Керимовым. В обширный список бенефициаров таких выплат попали агент бельгийского игрока Эдена Азара, один из сподвижников итальянского тренера Антонио Конте, а также другие агенты и футболисты, переходившие в "Челси".

Другим предположением расследователей является причастность "Челси" к безуспешной попытке подорвать систему финансового фэйр-плей как таковую. Согласно сообщениям, Leiston Holdings выплатила 100 тыс. фунтов юристу Жан-Луи Дюпону, который оспаривал законность финансового фэйр-плей в Еврокомиссии.

Английская премьер-лига пока не выдвинула в адрес "Челси" обвинений, но уже начала расследование в отношении клуба. Летом лондонцы уже были оштрафованы УЕФА за финансовые нарушения на €10 млн. Уже тогда источники The Times сообщали, что основанием для санкций стало обнаружение выплат контрагентам, не указанным в документации. Санкции АПЛ, в случае если вина будет доказана, могут быть гораздо серьезнее. В "Челси" пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать расследование и оценить, насколько уязвимым является положение клуба.

115 нарушений "Манчестер Сити"

В отношении "Манчестер Сити" АПЛ уже открыла дело. Клуб подозревают в 115 нарушениях, допущенных в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, - именно в то время, когда "горожане" укреплялись в статусе новой футбольной сверхсилы в Англии и на континенте. Расследование началось в 2019 году, оно проходит в условиях полной конфиденциальности и, похоже, не слишком давит на клуб со спортивной точки зрения. "Манчестер Сити" продолжает доминировать в чемпионате страны, а в 2023 году оформил требл - помимо национального первенства, взял Кубок Англии, а также впервые завоевал трофей Лиги чемпионов.

© EPA-EFE/ ADAM VAUGHAN

Как и у "Челси", у "Сити" есть успешный опыт оспаривания санкций: в феврале 2020 года УЕФА отстранил клуб от участия в еврокубках на двухлетний срок, в июле того же года CAS признал наказание слишком жестким и отменил его, клуб отделался штрафом в размере €10 млн. Однако независимая комиссия продолжает рассматривать материалы дела.

Когда шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян приобрел " Манчестер Сити" в 2008 году, на клубе висели долги в 147 млн фунтов. Доходы за прошедший сезон были почти вдвое меньше. После сезона-2009/10 доходы команды неуклонно росли. Происходило это при содействии крупных спонсоров, большинство из которых так или иначе связаны с владельцем клуба и базируются в Абу-Даби. Крупнейшим из таких партнеров клуба в 2009 году стала национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways. В 2011-м стороны заключили новый 10-летний договор на улучшенных условиях, а заодно и побили рекорд чемпионата Англии по сумме спонсорского контракта. С тех пор сумма несколько раз пересматривалась в пользу "Манчестер Сити". Заключение таких сделок при условии скромного (относительно грандов мирового футбола того времени) статуса манчестерского клуба, вызвало подозрения уже тогда, их в том числе рассматривал УЕФА. Не ударила по "Манчестер Сити" и пандемия коронавируса, хотя большинство клубов тогда страдали от падения доходов.

В 2019 году схемы, которыми, вероятно, пользовалось руководство "Манчестер Сити", были обнародованы в отчете Football Leaks от германского издания Der Spiegel. Если верить расследованию, клуб пользовался обоими доступными способами обманывать правила финансового фэйр-плей: с одной стороны скрывал часть расходов, а с другой - "рисовал" доходы. Вопросы к "Манчестер Сити" возникли не только и не столько из-за непропорциональности спонсорских контрактов и даже не из-за связи спонсоров с акционерами клуба. Der Spiegel обратили внимание, что спонсоры (в том числе Etihad Airways) клуба подчас выступали не в качестве плательщиков, а в качестве посредников между клубом и его владельцами. Об этом, по информации газеты, свидетельствует переписка бывшего члена правления клуба Джеймса Пирса с представителями Etihad Airways.

Среди других предполагаемых нарушений источник называет ситуацию с подписанием испанского футболиста Браима Диаса в 2014 году: €350 тыс. за игрока были переведены воспитавшей его академии не от клуба, а от принадлежащей шейху Мансуру Abu Dhabi United Group через испанских посредников. Любопытнее выглядят обвинения в выплате "серой" зарплаты бывшему наставнику "Манчестер Сити" итальянцу Роберто Манчини: наряду с должностью в английской команде он занимал пост тренера-консультанта в "Аль-Джазире" (клуб из ОАЭ, другой актив шейха Мансура). Роль Манчини в иерархии арабской команды остается неясной. Другие обвинения в адрес "Сити" схожи с теми, что могут предъявить "Челси".

Каждому по делам его

На этой неделе в английской прессе появились предположения о том, что снять очки могут и с "Тоттенхэма". Как стало известно The Times, при оформлении трансфера английского нападающего Джермейна Дефо в "Портсмут" в 2008 году был задействован нелицензированный футбольный агент. Футбольная ассоциация Англии еще раз рассмотрит переход футболиста. К финансовым нарушениям и финансовому фэйр-плей, впрочем, эта история отношения не имеет.

Динияр Билялетдинов в составе "Эвертона" © AP Photo/ Tim Hales

На данный момент "Эвертон" остается единственной командой АПЛ, попавшей под санкции за финансовые нарушения. Очки с команд высшего английского дивизиона ранее снимали всего четыре раза. В сезоне-1890/91 пострадал "Сандерленд", заигравший не внесенного в заявку голкипера Неда Дойга, который впоследствии стал клубной легендой. Через 100 лет, в сезоне-1990/91, наказаны были "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" за драку, которую устроили футболисты команд в октябрьском матче. С "Манчестер Юнайтед" сняли одно очко, с "Арсенала" - два, поскольку за год до этого футболисты "канониров" уже участвовали в похожем инциденте в матче с "Норвичем".

В эру премьер-лиги первой командой, с которой сняли очки, был "Мидлсбро" - три очка за то, что команда не вышла на матч против "Блэкберна" в сезоне-1996/97. В 2010 году девять очков было снято с "Портсмута", который был переведен под внешнее управление из-за долгов перед футболистами, лигой и налоговыми органами. Обе команды в итоге вылетели. "Мидлсбро" как раз и не хватило тех очков, которых их лишила лига, однако команда с тех пор несколько раз возвращалась в премьер-лигу и даже выходила в финал Кубка УЕФА. А вот "Портсмут" с сезона-2009/10 так и не возвращался в элиту английского футбола. В клубе несколько раз менялись владельцы, он еще не раз попадал под внешнее управление и в один из сезонов был вынужден продать всех игроков, чтобы избежать ликвидации. Последним воспоминанием "Портсмута" о высшем дивизионе остается матч против "Эвертона" (0:1), единственный гол в котором в добавленное ко второму тайму время забил Динияр Билялетдинов. Теперь речь идет уже о вылете "Эвертона".

"Спасаться нужно "Эвертону", - сказал Билялетдинов в беседе с ТАСС. - Сейчас минус 10 очков, если есть возможность, нужно будет усилиться зимой. Все-таки "Эвертон" - это клуб, который не вылетал из Английской премьер-лиги (АПЛ). [Несмотря на то, что у "Эвертона" нет поражений в последних трех матчах чемпионата], погружение на дно таблицы требует от команды прочного запаса. Необходимо потратить деньги на сильных футболистов, подстраховаться".

Шоковая терапия

Все те вызовы, которые сейчас английские футбольные власти бросают даже самым сильным и, как казалось, неподсудным, является реакцией на финансовый климат в системе футбола страны в целом. Да, в премьер-лиге снятие очков - мера исключительная. Но в мировом футболе такая мера наказания уже стала обыденностью. В чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии - очки снимали с команд в каждом из пяти предыдущих сезонов. В большинстве случаев именно из-за нарушений правил устойчивого развития, то есть нарушений финансового характера.

Чемпионшип - сильнейший второй дивизион во всем мире. Долгое время права на его показ покупали и российские телекомпании. Но с недавних пор чемпионшип борется с очень серьезной финансовой проблемой. По данным The Athletic, в сезоне-2021/22 клубы дивизиона в среднем на каждый заработанный фунт потратили 1,02 фунта только на зарплаты игроков и персонала. В то же время суммарные долги клубов превысили суммарную стоимость всех их активов. Баснословные траты клубов АПЛ вполне оправданны и обоснованы - они пропорциональны доходам, которые клубы генерируют в дни матчей, а также благодаря ТВ-контрактам и рекламным договорам. В чемпионшипе же команды тратят те деньги, которых у них нет, чтобы выйти в премьер-лигу.

Сам по себе концепт выхода в премьер-лигу из здоровой спортивной цели превратился в пагубное пристрастие. Чтобы достичь этого, клубы постоянно рискуют, но довольно редко срывают джекпот. Одной из схем видимого увеличения доходов клуба является выкуп владельцем стадиона команды. Впоследствии клуб арендует стадион, а деньги с его продажи можно включить в статью доходов и позднее потратить, обойдя назначенный Английской футбольной лигой лимит убытков в 39 млн фунтов (примерно в 2,5 раза меньше, чем аналогичный лимит, установленный АПЛ).

В мае 2018 года такую сделку провернул клуб "Дерби Каунти" и его владелец английский бизнесмен Мел Моррис. В сезоне-2018/19 "Дерби" под руководством Фрэнка Лэмпарда проиграл в финале плей-офф за выход в премьер-лигу "Астон Вилле". Через два сезона за нарушения правил финансовой стабильности с команды сняли 21 очко, она вылетела в третий дивизион и чудом спаслась от расформирования. А если бы в высший дивизион вышел "Дерби" ситуация могла бы сложиться с точностью до наоборот. "Астон Вилла", которая сейчас идет пятой в премьер-лиге и является одним из фаворитов в Лиге конференций, вероятно, грязла бы в судах с федерацией и не так много думала о спортивных задачах.

Очевидно, что в Англии серьезно относятся к финансовому фэйр-плей. Будущее лиги, ее репутация, тем не менее, теперь во многом зависит от тех решений, которые будут приняты в отношении самых крупных и богатых клубов. Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что санкции, примененные к "Эвертону", не обещают "Манчестер Сити" положительной развязки рассмотрения дела. "Информации достаточно мало, - сказал он ТАСС. - Подозреваю, дело в том, что одно нарушение ["Эвертона"] гораздо проще расследовать, чем сто [нарушений "Манчестер Сити"]. Судя по тому, что случилось с "Эвертоном", есть все основания полагать, что и "Манчестер Сити" будет наказан достаточно сурово".