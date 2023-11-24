24 ноября, 09:30
Шахматные турниры

Свищев назвал важной победу шахматиста Гребнева на юношеском чемпионате мира

В четверг россиянин досрочно стал победителем соревнований в Италии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Победа шахматиста Алексея Гребнева на юношеском чемпионате мира является важной для российского спорта. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В четверг Гребнев досрочно стал победителем соревнований. По итогам 10 сыгранных партий на счету россиянина 9,5 очка. Заключительный тур пройдет в пятницу.

"Это важная победа для российских шахмат и всего нашего спорта, - сказал Свищев. - Как бы кто ни пытался списать со счетов российских спортсменов, без них полноценной конкуренции не существует. Убежден, что здравомыслие рано или поздно вернется ко многим спортивным чиновникам. А пока мы будем продолжать выигрывать и показывать свои лучшие качества".

Чемпионат мира среди юношей до 18 лет проходит в итальянском Монтесильвано. 

Теги:
РоссияСвищёв, Дмитрий АлександровичШахматные турниры
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