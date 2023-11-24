В Новой Москве открылся центр художественной гимнастики под руководством Ирины Винер

В качестве почетных гостей открытие посетили спортсмены Александр Лебзяк, Дина и Арина Аверины, Юлия Барсукова и Сергей Карякин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Открытие Дворца воспитания и спорта под руководством президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер состоялось в столичных Ватутинках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В качестве почетных гостей открытие Дворца воспитания и спорта посетили спортсмены Александр Лебзяк, Дина и Арина Аверины, Юлия Барсукова и Сергей Карякин.

"Это культурно-образовательный кластер, в котором уникально все: и спортивный зал, и дома, которые носят имена наших соотечественников, заслуживших это, и другие объекты, которые прекрасно сочетаются, - сказала Винер. - Различные кружки, в том числе художественные, детский сад, школа, но самое главное - тут есть места, где можно заниматься спортом. Замечательный парк, где зимой можно кататься на лыжах, а летом бегать. Есть все, чтобы дети не уезжали куда-то тренироваться, а родителям не приходилось бы уезжать, могут ждать их прямо здесь, в кафе. Кроме того, родители могут заниматься спортом вместе с детьми".

Дворец расположен на территории культурно-образовательного жилого кластера Russian Design District (RDD). Этот спортивный объект станет третьим тренировочным комплексом в московском регионе, управляемым президентом ВФХГ. Дворец расположен в многофункциональном комплексе с футуристическим куполом в форме кристалла цвета обсидиан. Здесь же появится академия единоборств, а также школа дизайна и технологий с бизнес-акселератором для детей.

Объект спроектирован по стандартам Международной федерации гимнастики (FIG). Зал с потолком 18 м и естественным освещением, проникающим через прозрачную крышу-кристалл, а также декоративные световые элементы в фойе стали отличительной особенностью спортивного пространства. В соседнем зале расположится академия единоборств - это современный тренировочный и состязательный залы с воркаут и кросс-фит зонами, площадками для занятий самбо, дзюдо, боксом, джиу-джитсу, смешанными единоборствами, а также зрительскими трибунами.

По словам инвесторов, дворец станет одной из достопримечательностей Новой Москвы и важным объектом авторского жилого кластера RDD. Общий объем инвестиций "Группы Родина" в создание социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры составил 2,5 млрд рублей.