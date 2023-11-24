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Летние олимпийские виды спорта

Чемпионы мира по дзюдо Тасоев и Адамян выступят на турнире "Большого шлема" в Токио

Соревнование пройдет 2-3 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Обладатели золотых медалей чемпионата мира 2023 года по дзюдо в Дохе россияне Инал Тасоев и Арман Адамян примут участие в турнире "Большого шлема" в Токио. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Адамян выступит в весовой категории до 100 кг, Тасоев - в весе свыше 100 кг. Соревнование пройдет 2-3 декабря. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. Жеребьевка состоится 1 декабря.

У мужчин из россиян на турнир также поедут Гамзат Заирбеков, Аюб Блиев (оба - весовая категория до 60 кг), Абрек Нагучев, Мурад Чопанов (оба - до 66 кг), Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев (оба - до 73 кг), Давид Карапетян, Тимур Арбузов (оба - до 81 кг), Михаил Игольников, Мансур Лорсанов (оба - до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и бронзовый призер Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В женском турнире выступят Сабина Гилязова, Кристина Дудина (обе - до 48 кг), Карина Ефимова, Глафира Борисова (обе - до 52 кг), Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамедова (обе - до 57 кг), Камила Бадурова, Дали Лилуашвили (до 63 кг), бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (обе - до 70 кг), Антонина Шмелева, Любовь Орлова (обе - до 78 кг), Элис Старцева и Дарья Владимирова (обе - свыше 78 кг).

Адамяну 26 лет, он также является победителем (2021) и серебряным призером (2020) чемпионатов Европы, победителем Европейских игр 2019 года. Тасоеву 25 лет. Помимо победы на чемпионате мира, на его счету две бронзовые награды (2018, 2019) мировых первенств. В 2021 году спортсмен стал чемпионом Европы, в 2020-м - серебряным призером турнира. 

Теги:
ЯпонияРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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