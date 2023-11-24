24 ноября, 14:19
ММА

Петр Ян заявил, что готов заменить О'Мэлли или Веру на турнире UFC 299

Российский боец Петр Ян. Александр Щербак/ ТАСС
Российский боец Петр Ян
© Александр Щербак/ ТАСС

Поединок между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата, который пройдет в марте 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян готов заменить американца Шона О'Мэлли или эквадорца Марлона Веру в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 299. Об этом Ян заявил журналистам.

Бой О'Мэлли - Вера возглавит турнир UFC 299, который пройдет в марте 2024 года. Ян ранее заявил, что также планирует выступить на данном турнире.

"Да, я готов заменить", - сказал Ян.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация