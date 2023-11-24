Петр Ян заявил, что готов заменить О'Мэлли или Веру на турнире UFC 299

Поединок между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата, который пройдет в марте 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян готов заменить американца Шона О'Мэлли или эквадорца Марлона Веру в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 299. Об этом Ян заявил журналистам.

Бой О'Мэлли - Вера возглавит турнир UFC 299, который пройдет в марте 2024 года. Ян ранее заявил, что также планирует выступить на данном турнире.

"Да, я готов заменить", - сказал Ян.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.