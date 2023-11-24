Футболистки "Зенита" во второй раз подряд стали чемпионками России

Серебряным призером стал ЦСКА, бронзовым - "Локомотив"

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Футболистки петербургского "Зенита" со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России и стали победительницами турнира. Встреча прошла на стадионе "Новые Химки".

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Ана Диаш (63-я минута) и Алена Андреева (66). У ЦСКА отличилась Татьяна Петрова (88).

"Зенит" во второй раз подряд стал чемпионом России, ЦСКА стал серебряным призером. Перед заключительным туром команды имели в активе одинаковое количество очков - по 38. Бронзовые медали завоевал московский "Локомотив", набравший перед последним туром 34 очка.

"Зенит" был основан в 2020 году ЦСКА - в 2016-м. Обе команды по два раза выигрывали чемпионат России. Рекордсменом по количеству титулов является пермская "Звезда-2005" (шесть).