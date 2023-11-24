Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом

Второе место в финальном заплыве заняла представительница Белоруссии Алина Змушко, третьей стала Юлия Ефимова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м брассом. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 3,80 секунды. Второе место в финальном заплыве заняла представительница Белоруссии Алина Змушко (1.04,41). Третьей стала Юлия Ефимова (1.05,37).

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 м. В 2023 году спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Ефимовой 31 год, она является трехкратным призером Олимпийских игр. После отстранения российских пловцов от международных соревнований весной прошлого года она не выступала в России.

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.