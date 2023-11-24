24 ноября, 20:56
Фиджитал-спорт

Победитель турнира по фиджитал-хоккею рассказал о планах перед "Играми будущего"

Капитан команды Liga Pro Team рассказал, что спортсмены начнут активные тренировки в январе

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Команда, победившая на турнире по фиджитал-хоккею, ставит перед собой цель победить на "Играх будущего". Спортсмены начнут активные тренировки в январе, рассказал ТАСС капитан команды Liga Pro Team Сергей Филиппов.

В пятницу спортсмены Liga Pro Team обыграли коллектив NBSK в финале турнира по фиджитал-хоккею со счетом 9:7 и заняли первое место, завоевав право принять участие в "Играх будущего". Турнир проходил на "Татнефть-Арене" в Казани.

"У нас сейчас будет месяц отдыха. Игры в феврале, так что с января начнем плотно тренироваться и в зале, и на льду, и в кибере. Конечно, рассчитываем победить, как может быть по-другому? Наши главные конкуренты - "Ак Барс". Ну и NBSK, если они будут участвовать в турнире. Ждем февраля, ничего предрекать не хочется, но цель - победа", - рассказал Филиппов.

Спортсмен отметил, что команда на "Играх будущего" будет выступать в том же составе, что и на этом турнире. "Есть такая поговорка - победный состав не меняют. Если ни у кого не будет никаких травм, то состав должен остаться примерно таким же", - сказал он.

Хоккеист также поделился впечатлениями от финального матча. "Неимоверные ощущения, финал ни на секунду не дал нам расслабиться. Диджитал-часть прошла очень тяжело, особенно для нашего первого звена, но не зря мы так плотно готовились на протяжении трех месяцев. И на льду мы показали себя ничуть не хуже. Огромная благодарность всей команде, каждый игрок важен. Каждая игра на турнире - невероятное шоу, невероятный накал страстей", - рассказал Филиппов.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

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Фиджитал-спорт
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