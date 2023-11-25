24 ноября, 21:08
Фигурное катание

Еще не вечер. Валиева продолжит борьбу за попадание в финал Гран-при по фигурному катанию

Камила Валиева. Егор Алеев/ ТАСС
Камила Валиева
© Егор Алеев/ ТАСС

Заключительный этап российской серии пройдет в Москве на льду "Мегаспорта"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заключительный, шестой этап российской серии Гран-при по фигурному катанию пройдет 25-26 ноября на льду "Мегаспорта" в Москве, турнир станет решающим в определении состава на финал соревнований. Он пройдет в феврале 2024 года в Магнитогорске в рамках зимней Спартакиады.

Согласно регламенту Федерации фигурного катания на коньках России, к финалу будут допущены спортсмены на основании очков, набранных на двух этапах серии. В случае одинаковой суммы у одного или более спортсменов/пар решающей станет сумма судейских баллов, набранных в двух этапах. В одиночном катании к финалу будут допущены не более 12 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании - не более 8 пар, в танцах на льду - не более 10 дуэтов. Начисление очков на этапах возможно за места с первое по десятое: за первое место дается 18 очков, за второе - 16, за третье - 14, за четвертое - 12, за пятое - 10, за шестое - 8, за седьмое - 6, за восьмое - 4, за девятое - 2, за десятое - 1.

Безоговорочными лидерами в итоговом положении являются Аделия Петросян (36 очков за два этапа), Анна Фролова (34), Алина Горбачева (32), Дарья Садкова (30). Пока по одному этапу у Камилы Валиевой, Ксении Синицыной, Вероники Яметовой и Софьи Муравьевой. У Муравьевой, победившей в Казани, и Синицыной, одержавшей победу в Самаре, по 18 очков, у Яметовой - 16, она стала второй в Красноярске. В активе Валиевой 12 очков, поскольку в родной для нее Казани она заняла четвертое место вследствие не самого удачного проката произвольной программы - судьи засчитали фигуристке за падение рисковый слайдинг, плюс фигуристка допустила в прокате повтор секвенции, что обнулило часть ее элементов.

Таким образом, при удачном стечении обстоятельств у Валиевой еще остается шанс пробиться в финал в Магнитогорске. И шанс этот достаточно высок - в случае победы она может в сумме набрать 30 очков, с серебряной медалью - 28, с бронзовой - 26. И даже четвертое место практически обеспечит ей место в финале.

Состав мужской части московского этапа представительный - чемпион Европы Дмитрий Алиев, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, победитель казанского этапа Владислав Дикиджи, который из-за простуды снялся с этапа в Самаре и теперь постарается повторить свой результат в Москве. Постараются исправить ошибки Самары Артур Даниелян и Даниил Самсонов.

Основное внимание в парном катании в Москве будет приковано к чемпионам России Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Алене Косторной и Георгию Кунице, Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, неплохие шансы еще у нескольких пар - уровень спортсменов в этой дисциплине не просто достойный, они продолжают прогрессировать от старта к старту, невзирая на отсутствие международной практики. Очевидные лидеры в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин, конкуренцию им постарается составить дуэт Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, также представляющий группу Александра Жулина. Аннабель Морозова и Игорь Еременко, ранее заявленные на этот этап, пропускают старт из-за травмы партнерши, полученной при столкновении с Шанаевой на этапе в Красноярске. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация