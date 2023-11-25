Еще не вечер. Валиева продолжит борьбу за попадание в финал Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап российской серии пройдет в Москве на льду "Мегаспорта"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заключительный, шестой этап российской серии Гран-при по фигурному катанию пройдет 25-26 ноября на льду "Мегаспорта" в Москве, турнир станет решающим в определении состава на финал соревнований. Он пройдет в феврале 2024 года в Магнитогорске в рамках зимней Спартакиады.

Согласно регламенту Федерации фигурного катания на коньках России, к финалу будут допущены спортсмены на основании очков, набранных на двух этапах серии. В случае одинаковой суммы у одного или более спортсменов/пар решающей станет сумма судейских баллов, набранных в двух этапах. В одиночном катании к финалу будут допущены не более 12 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании - не более 8 пар, в танцах на льду - не более 10 дуэтов. Начисление очков на этапах возможно за места с первое по десятое: за первое место дается 18 очков, за второе - 16, за третье - 14, за четвертое - 12, за пятое - 10, за шестое - 8, за седьмое - 6, за восьмое - 4, за девятое - 2, за десятое - 1.

Безоговорочными лидерами в итоговом положении являются Аделия Петросян (36 очков за два этапа), Анна Фролова (34), Алина Горбачева (32), Дарья Садкова (30). Пока по одному этапу у Камилы Валиевой, Ксении Синицыной, Вероники Яметовой и Софьи Муравьевой. У Муравьевой, победившей в Казани, и Синицыной, одержавшей победу в Самаре, по 18 очков, у Яметовой - 16, она стала второй в Красноярске. В активе Валиевой 12 очков, поскольку в родной для нее Казани она заняла четвертое место вследствие не самого удачного проката произвольной программы - судьи засчитали фигуристке за падение рисковый слайдинг, плюс фигуристка допустила в прокате повтор секвенции, что обнулило часть ее элементов.

Таким образом, при удачном стечении обстоятельств у Валиевой еще остается шанс пробиться в финал в Магнитогорске. И шанс этот достаточно высок - в случае победы она может в сумме набрать 30 очков, с серебряной медалью - 28, с бронзовой - 26. И даже четвертое место практически обеспечит ей место в финале.

Состав мужской части московского этапа представительный - чемпион Европы Дмитрий Алиев, олимпийский чемпион Марк Кондратюк, победитель казанского этапа Владислав Дикиджи, который из-за простуды снялся с этапа в Самаре и теперь постарается повторить свой результат в Москве. Постараются исправить ошибки Самары Артур Даниелян и Даниил Самсонов.

Основное внимание в парном катании в Москве будет приковано к чемпионам России Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, Алене Косторной и Георгию Кунице, Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, неплохие шансы еще у нескольких пар - уровень спортсменов в этой дисциплине не просто достойный, они продолжают прогрессировать от старта к старту, невзирая на отсутствие международной практики. Очевидные лидеры в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин, конкуренцию им постарается составить дуэт Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, также представляющий группу Александра Жулина. Аннабель Морозова и Игорь Еременко, ранее заявленные на этот этап, пропускают старт из-за травмы партнерши, полученной при столкновении с Шанаевой на этапе в Красноярске.