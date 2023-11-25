25 ноября, 04:02
НХЛ

"Тампа" разгромно победила в первой игре Василевского после травмы, у Кучерова шесть очков

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский. AP Photo/ Karl B DeBlaker
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский
© AP Photo/ Karl B DeBlaker

Встреча с "Каролиной" закончилась со счетом 8:2

ТАСС, 25 ноября. "Тампа" на выезде со счетом 8:2 обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Стивен Стэмкос (22-я минута), Никита Кучеров (26, 57), Брэйден Пойнт (26, 50, 59), Брэндон Хэйгел (46), Люк Гленденинг (47). Кучеров также сделал четыре результативные передачи, его одноклубник защитник Михаил Сергачев - одну. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. У "Каролины" отличились Стефан Ноусен (19) и Майкл Бантинг (35). Результативная передача на счету нападающего Андрея Свечникова.

Василевский провел первый матч в текущем сезоне, в конце сентября он перенес операцию на спине, из-за которой пропустил начало регулярного чемпионата. Кучеров был признан второй звездой матча, на счету российского нападающего 35 очков (15 заброшенных шайб + 20 передач) в 20 играх текущего сезона.

"Тампа" занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 25 очками после 21 игры, "Каролина" - третья в Столичном дивизионе с 22 очками после 19 встреч. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Колорадо" в ночь на 28 ноября по московскому времени, "Каролина" в ночь на 27 ноября по московскому времени примет "Коламбус". 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация