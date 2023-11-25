"Тампа" разгромно победила в первой игре Василевского после травмы, у Кучерова шесть очков

Встреча с "Каролиной" закончилась со счетом 8:2

ТАСС, 25 ноября. "Тампа" на выезде со счетом 8:2 обыграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Стивен Стэмкос (22-я минута), Никита Кучеров (26, 57), Брэйден Пойнт (26, 50, 59), Брэндон Хэйгел (46), Люк Гленденинг (47). Кучеров также сделал четыре результативные передачи, его одноклубник защитник Михаил Сергачев - одну. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. У "Каролины" отличились Стефан Ноусен (19) и Майкл Бантинг (35). Результативная передача на счету нападающего Андрея Свечникова.

Василевский провел первый матч в текущем сезоне, в конце сентября он перенес операцию на спине, из-за которой пропустил начало регулярного чемпионата. Кучеров был признан второй звездой матча, на счету российского нападающего 35 очков (15 заброшенных шайб + 20 передач) в 20 играх текущего сезона.

"Тампа" занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 25 очками после 21 игры, "Каролина" - третья в Столичном дивизионе с 22 очками после 19 встреч. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Колорадо" в ночь на 28 ноября по московскому времени, "Каролина" в ночь на 27 ноября по московскому времени примет "Коламбус".