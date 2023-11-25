Тренер Брылин рассказал о новых обязанностях в "Нью-Джерси"

Одной из них является подготовка презентации по разбору предстоящего соперника

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Новой обязанностью помощника главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергея Брылина является в том числе подготовка презентации для команды по разбору предстоящего соперника. Об этом россиянин рассказал ТАСС.

Брылину 49 лет, он работает на нынешней должности с августа 2022 года. Ранее стало известно, что специалист 20 января будет официально введен в Зал славы "Нью-Джерси". В качестве игрока он становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе американского клуба.

"Добавились новые обязанности. Я занимаюсь подготовкой к игре, разбором соперника, готовлю презентации к собраниям. Мы стараемся узнавать мнения других членов тренерского штаба. Работа делается сообща, а потом только все представляется команде", - сказал Брылин.

В нынешнем чемпионате "Нью-Джерси" занимает предпоследнее место в столичном дивизионе, в 18 матчах набрав 17 очков.

"Порядка последние 10 матчей мы по разным причинам играем не так, как нам хотелось бы. Время еще есть, мы еще даже 20 матчей не сыграли, поэтому нужно исправлять ошибки в игре, улучшать ее во многих аспектах. И самое главное, нужно понять, что проходных игр не бывает - все матчи тяжелые, все команды достаточно ровные", - отметил он.

Больше психологическое, чем хоккейное

"Нью-Джерси" в прошлом сезоне впервые с 2018 года вышел в плей-офф, сумев пройти первый раунд.

"После прошлого удачного сезона все разбирают нашу игру более досконально, и нам нужно к каждой игре подходить в полной боевой готовности, находить возможность побеждать. Мне кажется, в прошлом году это и сыграло основную роль, так как мы находили возможность при не самой лучшей игре сравнять счет в конце матчей, вырывать победу в третьем периоде. Сейчас происходит наоборот: мы, иногда ведя в счете, проигрываем в конце или выходим неготовыми и уступаем в первом периоде. Это больше, как мне кажется, психологическое, чем хоккейное. Тут больше зависит от настроя, готовности каждого игрока индивидуально", - объяснил тренер последние неудачи "Нью-Джерси".

"У нас молодая команда, это тоже играет свою роль. Немного изменился состав, мы потеряли двух основных защитников, и такие перемены не проходят бесследно. Мы работаем над этим, нужно исправлять нашу игру, и я надеюсь, что сообща мы вместе выйдем на правильный путь и начнем показывать ту игру, которую ожидаем", - сказал Брылин.

Следующий матч "Нью-Джерси" проведет дома в ночь на 26 ноября против "Баффало".