25 ноября, 15:23
Летние олимпийские виды спорта

Команда из России приняла участие в юношеском турнире по борьбе в Гонконге

Один из руководителей российской команды Константин Цыганенко отметил, что в соревнованиях принимают участие восемь российских спортсменов в возрасте от 11 до 13 лет из Москвы, Калуги, Воронежа, Химок и других городов

ГОНКОНГ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Восемь российских спортсменов принимают участие в международных юношеских соревнованиях по вольной борьбе в Гонконге.

"Мы приехали из Москвы. Мы привезли восемь ребят в возрасте от 11 до 13 лет из Москвы, Калуги, Воронежа, Химок и других городов. Они из разных секций, которые занимаются в рамках наших проектов Junior Wrestling League и Smart Wrestling", - заявил ТАСС перед началом соревнований один из руководителей российской команды, мастер спорта по вольной борьбе Константин Цыганенко. "Хотели посмотреть на других ребят, на их уровень, познакомиться с тренерами. Нам это очень интересно, так как здесь присутствует тренерский состав не только из Гонконга, но и из Японии, Сингапура и других стран", - сказал он.

"Мы сами наберемся интересного опыта, ребята также немного расширят свой кругозор: они смогут побороться, а также попрактиковать иностранные языки, завести друзей", - заявил Цыганенко. "В Гонконг приехали в первый раз. Гонконгская ассоциация по борьбе очень хорошо нас приняла. Местные ребята-спортсмены стараются, но их уровень еще не слишком высокий, тренерам еще предстоит проделать свою работу. Иранская команда посильнее, видно, что они давно занимаются. Думаю, соревнования будут интересными", - добавил тренер российской команды.

На соревнованиях также присутствовал генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов. "Очень рад, что команда талантливых российских спортсменов принимает участие в соревнованиях. Немаловажно отметить, что 2022 и 2023 годы являются перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта", - заявил он ТАСС. Как указал российский дипломат, Россия и Китай провели уже более 600 мероприятий.

"Уверен, что задействование безграничного и творческого потенциала спорта является крайне важным фактором по укреплению дружбы, взаимопонимания и углублению гуманитарных связей между странами", - подчеркнул генконсул.

Соревнования организованы гонконгской ассоциацией по борьбе Hong Kong China Wrestling Association. В них принимают участие около 110 юношей и девушек из России, Гонконга, Израиля, Ирана, Монголии, Сингапура, Турции и Японии. 

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Летние олимпийские виды спорта
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