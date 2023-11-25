Победительница турнира в Казани гимнастка Рощина рассказала о мечте выиграть Олимпиаду

Спортсменка стала победительницей турнира в Казани на разновысотных брусьях

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Гимнастка Людмила Рощина, занявшая первое место в личном многоборье и соревнованиях на разновысотных брусьях на турнире в Казани, мечтает выиграть Олимпиаду. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Какая у меня цель в будущем? Конечно, Олимпиада. Попасть на Олимпиаду и выиграть, - сказала Рощина. - Но все же, важны все соревнования, на всех соревнованиях очень интересно выступать и набираться опыта".

С 22 по 25 ноября в Центре гимнастики в Казани прошел турнир с участием юниорских сборных России и Китая. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте 14-16 лет и спортсменки в возрасте 13-15 лет. Всего было разыграно 14 комплектов наград.

Гимнастка отметила, что на старте турнира в Казани сильно волновалась. "Сначала было волнительно, потом, уже когда втянулась, стало поспокойнее. У нас были соревнования в Белоруссии, но таких соревнований еще не было. Было интересно, и сложно было, но все удалось, все получилось", - поделилась Рощина.

Комплекты наград в личном многоборье разыграли 23 ноября. Победительницей среди девушек стала Рощина, на вторую ступень пьедестала почета поднялась ее соотечественница Анна Калмыкова, бронзовым призером стала спортсменка из Китая Ихань Чжан. Среди юношей первое место занял Арсений Духно, на втором месте - Матвей Акинин, на третьем - китайский спортсмен Ван Чэнчэн. В опорном прыжке среди девушек победу одержала Анна Калмыкова, на втором месте расположилась представительница Китая Ихань Чжан, на третьем - Рощина. В соревнованиях на разновысотных брусьях лучшей была Рощина, серебряная медаль у Ихань Чжан, бронзовая - у Вероники Семеновой.

В зачете у юниоров на вольных упражнениях на высшую ступень пьедестала почета поднялся китайский спортсмен Ян Ланьбин, на втором месте расположился россиянин Духно, на третьем - Матвей Занин. В упражнениях на кольцах победителем стал Матвей Акиньшин, вторым был Александр Васильев, третьим - спортсмен из Китая Чжэн Баосэнь. В соревнованиях на коне первым был Даниил Смирнов, на втором месте - Духно, на третьем - Чжэн Баосэнь.