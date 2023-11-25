Шанаева и Дрозд считают, что показали классное выступление в ритм-танце на этапе Гран-при

Спортсмены занимают второе место перед произвольным танцем

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд считают, что им удалось показать классное катание в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Шанаева и Дрозд набрали 78,97 балла и занимают второе место после ритм-танца. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (87,78 балла), третьими идут Софья Тютюнина и Матвей Грачев (71,11).

"Классная атмосфера в "Мегаспорте", здесь приятно выступать, есть ощущение домашней арены. В целом нам кажется, что нам удалось показать классное катание. Мы поменяли образ - было предложение внести некоторые корректировки, решили - пока есть время поэкспериментировать. По ощущениям очень приятно - чувствуешь себя очень комфортно", - отметил Дрозд.

"Мы много провели работы над шлифовкой танца, над скоростью, старались повышать свой класс. Нам хотелось пробить оценку в 80 баллов. Мы стараемся не только улучшаться, хочется, чтобы это выражалось и в оценках. Мы будем работать, будем лучше", - добавил он.

Шанаева отметила, что ей нравится любой образ своего партнера. "Мне два костюма партнера нравятся. Мне он даже в тренировочной одежде нравится", - сказала фигуристка.

Произвольный танец спортсмены представят 26 ноября.