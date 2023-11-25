25 ноября, 19:07
Кубок Дэвиса

Сборная Сербии с Джоковичем в составе проиграла итальянцам в полуфинале Кубка Дэвиса

Новак Джокович. AP Photo/ Manu Fernandez
Новак Джокович
© AP Photo/ Manu Fernandez

В финале итальянцы встретятся со сборной Австралии

ТАСС, 25 ноября. Сборная Италии обыграла команду Сербии в полуфинальном матче Кубка Дэвиса по теннису. Соревнования проходят в испанской Малаге.

В первой встрече серб Миомир Кецманович победил итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 6:1. Во второй игре итальянец Янник Синнер одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 6:2, 2:6, 7:5. В 10-м гейме третьего сета Синнер отыграл три матчбола. На прошедшей неделе теннисисты дважды встречались на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов - на групповой стадии соревнований сильнее оказался итальянец, в финале победу одержал серб.

В парной встрече Синнер и Лоренцо Сонего оказались сильнее Джоковича и Кецмановича - 6:3, 6:4.

Соперником итальянцев в финале Кубка Дэвиса станет команда Австралии, которая на стадии полуфинала была сильнее сборной Финляндии. Матч пройдет в воскресенье.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Рекорд по победам на турнире принадлежит сборной США (32), действующим победителем соревнований является команда Канады, которая в четвертьфинале нынешнего турнира проиграла сборной Финляндии. 

Теги:
Джокович, НовакКубок Дэвиса
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация