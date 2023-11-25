25 ноября, 20:56
НХЛ

"Рейнджерс" обыграли "Бостон" в матче НХЛ со счетом 7:4. Панарин набрал два очка

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. AP Photo/ Adam Hunger
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Adam Hunger

На счету российского нападающего один гол и одна результативная передача

ТАСС, 25 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 7:4 одержал победу над "Бостоном" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч прошел в Нью-Йорке.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бонино (6-я минута), Крис Крайдер (11, 19), Джимми Визи (37), К'Андре Миллер (40), Тайлер Питлик (42) и Артемий Панарин (45). Российский нападающий также отметился результативной передачей в эпизоде с четвертым голом хозяев. У проигравших отличились Чарли Койл (14, 43), Морган Гики (15) и Давид Пастрняк (21).

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 31 очком в 19 матчах. "Бостон" идет первым в Атлантическом дивизионе, на счету команды 31 очко после 20 игр.

В следующем матче "Рейнджерс" 28 ноября дома сыграют с "Баффало", "Бостон" в тот же день в гостях встретится с "Коламбусом". 

Теги:
НХЛ
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