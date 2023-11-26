Сватковский рассказал, что затягивание строительства "СКА-Арены" было связано с санкциями

Изначально планировалось сдать арену к чемпионату мира по хоккею 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Затягивание строительства "СКА-Арены" в Санкт-Петербурге было связано с тем, что некоторые компании отказались поставлять для этого технологии по политическим соображениям. Об этом журналистам рассказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Тестовый матч на "СКА-Арене" пройдет в воскресенье. В нем встретятся студенческие команды "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды". 9-10 декабря дворец примет мероприятия в рамках Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги. Изначально планировалось сдать арену к маю 2023 года - она должна была принять чемпионат мира в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе турнира из России.

"Мы проектировали технологии с лучших арен мира. И когда мы понимали, что многие компании отказались поставлять технологии, отказались с нами работать по политическим соображениям, нам понадобилось время, чтобы перепроектировать эти технологии, - сказал Сватковский. - Мы взяли в большинстве своем программное обеспечение российских компаний, разместили заказы на многие строительные, монтажные и пусконаладочные работы у них. Есть очень много перспективных компаний, которые готовы поставлять материалы не хуже, чем у западных партнеров".

"Мы сделали прорыв в том, что наши компании почувствовали, что освобождается рынок. В ближайшей перспективе планируется строительство в России многих ледовых дворцов, как, например, в ЦСКА и Лужниках. Думаю, те технологии будут спроектированы на эти арены", - добавил Сватковский.

На "СКА-Арене" установлена хоккейная коробка "канадского" размера, при этом есть возможность изменять ее размеры.

Сватковский уверен, что в будущем "СКА-Арена" сможет принять международные соревнования. "Как правило, все возвращается. Тот холод будет растоплен, коллеги из международной федерации развернутся к нам лицом", - сказал он.