26 ноября, 12:37
Футбол в Англии

Умер бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Англии по футболу Венейблс

Терри Венейблс. AP Photo/ Tom Hevezi
Терри Венейблс
© AP Photo/ Tom Hevezi

Ему было 80 лет

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", испанской "Барселоны" и сборной Англии по футболу британец Терри Венейблс умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Тоттенхэма".

Причины смерти не сообщаются.

"Клуб глубоко опечален известием о кончине бывшего игрока и тренера команды Терри Венейблса. Наши глубочайшие соболезнования друзьям и семье Терри в это невероятно трудное время. В знак уважения мы устроим минутные аплодисменты перед началом матча, а наши игроки будут носить черные повязки на рукавах во время сегодняшней встречи чемпионата Англии против "Астон Виллы", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

В период игровой карьеры Венейблс выступал за английские "Челси", "Тоттенхэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Кристал Пэлас". В составе "Челси" он стал обладателем Кубка лиги (1975), вместе с "Тоттенхэмом" - обладателем Кубка Англии (1967).

Венейблс возглавлял "Кристал Пэлас", "Куинз Парк Рейнджерс", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", Лидс", испанскую "Барселону", а также сборные Англии и Австралии. Под его руководством "Барселона" стала чемпионом Испании (1985) и финалистом Кубка европейских чемпионов (1986, сейчас турнир называется Лига чемпионов - прим. ТАСС), а "Тоттенхэм" выиграл Кубок Англии (1991). В 1996 году Венейблс возглавлял сборную Англии на домашнем чемпионате Европы, тогда команда стала бронзовым призером турнира, в полуфинале уступив в серии пенальти со счетом 5:6 будущим победителям первенства команде Германии (основное и дополнительное время - 1:1). Автором единственного нереализованного пенальти в составе англичан стал нынешний наставник сборной Гарет Саутгейт. 

Теги:
Футбол в Англии
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация