"Урал" победил "Краснодар" и прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 3:1 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эмерсон (30-я минута), Андрей Егорычев (60) и Алексей Каштанов (86). У "Краснодара" отличился Джон Кордоба (21).
В конце первого тайма вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов и и его партнер по клубу Витор Тормена столкнулись головами и не смогли продолжить игру. Тормена после столкновения покинул поле сразу, Сафонов был заменен в перерыве.
"Краснодар" потерпел второе поражение в текущем чемпионате России. Впервые подопечные Владимира Ивича уступили в гостевом матче 13-го тура против столичного ЦСКА (0:1), также команда одержала девять побед и пять раз сыграла вничью.
"Урал" прервал серию из 10 матчей без побед в РПЛ. В предыдущий раз "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" 19 августа (1:0), после чего екатеринбургская команда потерпела семь поражений и трижды сыграла вничью. "Урал" благодаря победе поднялся на 11-е место, подопечные Виктора Гончаренко набрали 19 очков. "Краснодар" идет вторым с 32 очками. В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 2 декабря, "Краснодар" на следующий день примет "Оренбург".
В другом матче игрового дня "Оренбург" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).
1
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
2
"Краснодар"
16
9
5
2
32
25
13
12
3
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
4
"Спартак"
16
8
3
5
27
23
22
1
5
"Крылья Советов"
16
7
5
4
26
34
24
10
6
ЦСКА
16
6
7
3
25
29
23
6
7
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
8
"Рубин"
15
6
4
5
22
15
20
-5
9
"Пари НН"
15
6
3
6
21
14
14
0
10
"Факел"
15
5
6
6
19
14
17
-3
11
"Урал"
16
5
4
6
19
18
25
-7
12
"Ростов"
15
4
5
6
17
23
27
-4
13
"Оренбург"
16
3
5
8
14
17
25
-8
14
"Ахмат"
16
3
4
9
13
16
22
-6
15
"Балтика"
16
3
3
10
12
12
23
-11
16
"Сочи"
16
3
1
12
10
16
28
-12