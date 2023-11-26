26 ноября, 13:05
Футбол в России

"Урал" победил "Краснодар" и прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 3:1 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эмерсон (30-я минута), Андрей Егорычев (60) и Алексей Каштанов (86). У "Краснодара" отличился Джон Кордоба (21).

В конце первого тайма вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов и и его партнер по клубу Витор Тормена столкнулись головами и не смогли продолжить игру. Тормена после столкновения покинул поле сразу, Сафонов был заменен в перерыве.

"Краснодар" потерпел второе поражение в текущем чемпионате России. Впервые подопечные Владимира Ивича уступили в гостевом матче 13-го тура против столичного ЦСКА (0:1), также команда одержала девять побед и пять раз сыграла вничью.

"Урал" прервал серию из 10 матчей без побед в РПЛ. В предыдущий раз "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" 19 августа (1:0), после чего екатеринбургская команда потерпела семь поражений и трижды сыграла вничью. "Урал" благодаря победе поднялся на 11-е место, подопечные Виктора Гончаренко набрали 19 очков. "Краснодар" идет вторым с 32 очками. В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 2 декабря, "Краснодар" на следующий день примет "Оренбург".

В другом матче игрового дня "Оренбург" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Зенит"

16

10

3

3

33

33

14

19

2

"Краснодар"

16

9

5

2

32

25

13

12

3

"Динамо"

16

7

7

2

28

27

21

6

4

"Спартак"

16

8

3

5

27

23

22

1

5

"Крылья Советов"

16

7

5

4

26

34

24

10

6

ЦСКА

16

6

7

3

25

29

23

6

7

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Урал"

16

5

4

6

19

18

25

-7

12

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

13

"Оренбург"

16

3

5

8

14

17

25

-8

14

"Ахмат"

16

3

4

9

13

16

22

-6

15

"Балтика"

16

3

3

10

12

12

23

-11

16

"Сочи"

16

3

1

12

10

16

28

-12

  

Теги:
Российский футбол
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