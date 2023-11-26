"Урал" победил "Краснодар" и прервал безвыигрышную серию из 10 матчей в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" со счетом 3:1 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эмерсон (30-я минута), Андрей Егорычев (60) и Алексей Каштанов (86). У "Краснодара" отличился Джон Кордоба (21).

В конце первого тайма вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов и и его партнер по клубу Витор Тормена столкнулись головами и не смогли продолжить игру. Тормена после столкновения покинул поле сразу, Сафонов был заменен в перерыве.

"Краснодар" потерпел второе поражение в текущем чемпионате России. Впервые подопечные Владимира Ивича уступили в гостевом матче 13-го тура против столичного ЦСКА (0:1), также команда одержала девять побед и пять раз сыграла вничью.

"Урал" прервал серию из 10 матчей без побед в РПЛ. В предыдущий раз "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" 19 августа (1:0), после чего екатеринбургская команда потерпела семь поражений и трижды сыграла вничью. "Урал" благодаря победе поднялся на 11-е место, подопечные Виктора Гончаренко набрали 19 очков. "Краснодар" идет вторым с 32 очками. В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 2 декабря, "Краснодар" на следующий день примет "Оренбург".

В другом матче игрового дня "Оренбург" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).