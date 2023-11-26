Валиева выиграла последний этап Гран-при России по фигурному катанию

Камила Валиева по сумме двух программ набрала 226,22 балла

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Камила Валиева заняла первое место на шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Москве на арене "Мегаспорт".

По итогам двух программ Валиева набрала 226,22 балла (81,27 за короткую программу + 144,95 за произвольную). Второе место заняла Вероника Яметова (212,75; 70,67 + 142,08). Третьей стала Софья Муравьева (210,25; 76,67 + 133,58).

Соревнования в Москве являются заключительным этапом Гран-при России. Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победительницей первого и второго этапов стала Аделия Петросян, третьего - Анна Фролова, четвертого - Софья Муравьева, пятого - Ксения Синицына.

По итогам серии в финал отобрались Петросян (36 очков), Фролова (34), Муравьева, Алина Горбачева, Яметова (все - 32), Валиева, Дарья Садкова, Синицына (все - 30), Мария Агаева (28), Елизавета Куликова (26), Ксения Гущина и София Захарова (обе - 24).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.