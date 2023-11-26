Ферстаппен обошел Феттеля по количеству побед на этапах "Формулы-1"

Нидерландец уступает только Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону

ТАСС, 26 ноября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 22-го, заключительного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Абу-Даби.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Третьим стал британец Джордж Расселл из "Мерседеса".

Ферстаппен выиграл этап Гран-при в 19-й раз в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных этапов за один год. Он одержал 54-ю победу на этапах "Формулы-1" и обошел по этому показателю германского пилота Себастьяна Феттеля. Впереди только немец Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103). Ферстаппен стал первым пилотом в истории "Формулы-1", который в ранге лидера завершил 1 000 кругов за один сезон.

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", в общем зачете на счету нидерландца 575 очков. Второе место по итогам сезона занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (285 очков). Третьим завершил сезон Хэмилтон (234). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил "Ред Булл" (860), вторую строчку занял "Мерседес" (409), третьей стала "Феррари" (406).