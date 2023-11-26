26 ноября, 16:07
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский считают, что могли лучше выступить на этапах Гран-при

Пара победила на этапах серии в Красноярске и Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпионы Европы 2020 года в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что могли выступить лучше на обоих этапах Гран-при России по фигурному катанию. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Бойкова и Козловский выиграли этапы Гран-при в Красноярске и Москве.

"Конечно, мы могли лучше выступить и в Красноярске, и здесь. Но так и должно быть, мы идем шаг за шагом. Привыкаем к новым условиям, получаем новый опыт, стараемся улучшаться. Впереди самый главный старт - чемпионат России, тогда и подведем итоги первой половины сезона", - сказала Бойкова.

Козловский отметил, что паре добавляет уверенности работа с Этери Тутберидзе и ее тренерским штабом. "Нам очень нравится, когда нас представляет Этери Георгиевна. Были мнения, что, когда за бортиком стоят 7-9 человек, это угнетает, ничего подобного. Ты выходишь с сильной группой поддержки", - рассказал Козловский.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря. Финал серии Гран-при России пройдет с 15 по 18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. 

Теги:
Фигурное катание
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