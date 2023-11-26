26 ноября, 17:13
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин выиграли шестой этап Гран-при России в танцах на льду

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третье - Софья Тютюнина и Матвей Грачев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в танцах на льду на шестом, заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Москве.

По итогам двух программ Степанова и Букин набрали 220,44 балла (87,78 балла за ритм-танец + 132,66 балла за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (201,42; 78,97 + 122,45), третьими стали Софья Тютюнина и Матвей Грачев (178,04; 71,11 + 106,93).

Степановой 28 лет, Букину - 30. Они дважды становились серебряными призерами чемпионатов Европы (2019, 2022), трижды - бронзовыми (2015, 2018, 2020).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
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