26 ноября, 19:27
Кубок Дэвиса

Сборная Италии во второй раз стала победителем Кубка Дэвиса

Янник Синнер . EPA-EFE/ Jorge Zapata
Янник Синнер
© EPA-EFE/ Jorge Zapata

В финале итальянцы обыграли сборную Австралии

ТАСС, 26 ноября. Сборная Италии обыграла команду Австралии в финальном матче Кубка Дэвиса по теннису. Соревнования прошли в испанской Малаге.

В первой встрече Маттео Арнальди обыграл Алексея Попырина - 7:5, 2:6, 6:4. Во второй игре Янник Синнер одолел Алекса де Минаура - 6:3, 6:0.

В случае ничейного результата по итогам двух матчей в одиночном разряде была запланирована встреча пар. За сборную Австралии должны были сыграть Мэттью Эбден и Макс Пёрселл, за команду Италии - Синнер и Симоне Болелли.

Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса во второй раз в истории. Ранее итальянцы одержали победу в турнире в 1976 году, в финал команда не выходила с 1998 года. Сборная Австралии побеждала в Кубке Дэвиса 28 раз, при этом она не брала трофей с 2003 года. В прошлом сезоне австралийцы дошли до финала, но уступили команде Канады.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Рекорд по победам на турнире принадлежит сборной США (32). Сборная России не принимала участия в турнире из-за решения Международной федерации тенниса отстранить россиян от командных турниров. Россияне выигрывали турнир в 2002, 2006 и 2021 годах. 

Теги:
Кубок Дэвиса
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