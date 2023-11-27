"Футбол как искусство". История проведения матчей с участием театральных актеров

27 ноября стартует новый сезон Театральной футбольной лиги, в которой примут участие 10 московских театров

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Юбилейный, 10-й чемпионат Театральной футбольной лиги стартует в понедельник. В нем принимают участие 10 команд, которые представляют столичные театры, при этом из-за большой занятости турнир недосчитался таких коллективов, как "Ленком", "Сатирикон", "Театр на Таганке".

В соревновании участвуют команды Театра наций, Театриума на Серпуховке, Театра Пушкина, Большого театра, театра Et Cetera, Театра Российской армии, "Геликон-оперы", Театра комедии, театра "Эскизы в пространстве" и "Вне... театра". Турнир будет проходить в один круг в манеже на Красной Пресне и завершится приблизительно в конце апреля.

Планируется проводить по шесть-восемь матчей два раза в месяц. В каждом матче друг против друга играют по пять полевых футболистов и один вратарь, игры состоят из двух таймов по 15 минут. Каждая команда проводит по две игры в день. Судят матчи арбитры из столичной федерации футбола.

Игры всегда проходят по понедельникам, и это неслучайно. Раньше первый день недели официально считался выходным днем в театрах. Однако сейчас этот выходной практически везде отменен, что негативно отразилось на количестве участников соревнований.

"Первые четыре-пять сезонов количество команд у нас увеличивалось: сначала было 12, потом - 15, было даже и 20, - рассказал ТАСС президент лиги Александр Цветаев, работающий в школе-студии МХАТ. - Последние же четыре сезона количество уменьшается, пошли отказы. Я это связываю только с одним - во всех театрах Москвы практически на законодательном уровне ликвидировали государственный выходной в понедельник, в который мы играем в футбол с 11 до 14 часов. Потому что в каждом театре по несколько сцен, постоянно идут репетиции".

По его словам, "Современник", "Ленком", Театр на Таганке (действующий чемпион лиги) отказались по этой причине, то есть из-за занятости. "Загрузка в театре колоссальная, поэтому старые команды отказываются играть. Так, два-три дня назад мне позвонил великолепный актер из "Сатирикона" Антон Кузнецов, закончивший футбольную школу "Локомотива", и сказал, что они не могут играть", - отметил Цветаев.

"Разговоры о футболе в гримерке"

Девизом турнира является фраза "Футбол как искусство", а эмблемой соревнований - сочетание футбольного мяча с театральной маской. До старта в 2015 году первого чемпионата никому не удавалось проводить турниры среди столичных театров на постоянной основе. Разовые соревнования проводил Дом актера, этим же занимался и "Квартет И", но турнир проводился в два дня - групповой этап и плей-офф.

Раз в год, в мае, проходили соревнования, организованные в рамках известного культурного фестиваля "Черешневый лес", можно вспомнить и футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол" Юрия Давыдова с его командой "Старко". По словам Цветаева, организаторы лиги преследовали цель еще более сплотить театральных людей, и помочь в этом плане должен как раз футбол.

"Все рассказывали о футболе в гримерке, и мы гордимся тем, что объединили людей этим, хоть они и так друг друга знают. Мы объединили, сдружили их еще сильнее. И это не мое мнение - я основываюсь на их отзывах, теплоте и атмосфере, с какой радостью все встречаются, обнимаются. Мы такую атмосферу бережем и поддерживаем", - рассказал он.

Идея организовать нынешний турнир пришла после проведения однодневных соревнований в манеже ЦСКА в апреле 2014 года, которые тогда посетили в том числе лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев и актер Николай Караченцов, игравший в свое время за команду "Ленкома" "Авось", названную в честь знаменитого спектакля "Юнона и Авось", ставившегося в этом театре. "Тогда я обзвонил тех, кого знал. Мы сыграли в один день, восемь команд разделились на две группы. Так потом и договорились играть", - вспомнил Цветаев.

Футбол и "Ленком"

Глава лиги считает, что вряд ли сейчас на футбольном поле появится такой звездный состав артистов, который был раньше. "Раньше играли Николай Караченцов, Александр Абдулов, Виктор Раков, Александр Пашутин, Александр Мартынов и многие другие, а сейчас такого нет. Нет именно потому, как мне сказал один хороший и знакомый актер, что даже стакан водки некогда выпить, а ты говоришь футбол. Антрепризы, спектакли в нескольких театрах, съемки - вот на это уходит время", - рассказал Цветаев.

Борис Клюев и Александр Абдулов, 1987 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Явлением в театральном футболе, как и одним из символов эпохи 1980-1990-х годов, можно назвать ленкомовскую команду "Авось". Создана она была в начале 1980-х, в нее входили как работники технических служб театра, так и известные и популярные актеры театра и кино страны: помимо Караченцова, это были Александр Абдулов, Олег Янковский, Евгений Леонов, Виктор Проскурин и многие другие. По словам певца и музыканта Александра Садо, выступавшего в Ленкоме в качестве члена рок-групп "Аракс" и "Рок-Ателье" и продолжающего служить в этом театре, Абдулов был идейным вдохновителем при создании команды.

"Нам, артистам, предоставляли в Сокольниках спартаковскую крытую базу, где мы играли в футбол. Мы играли против других театров. Помню, был шикарный турнир, который мы выигрывали три раза и завоевали кубок, который вручается тому, кто побеждает в соревнованиях три раза. Этот кубок стоял у Абдулова", - рассказал Садо ТАСС.

Другой участник команды, рок-музыкант и актер театра Анатолий Абрамов, вспомнил, как играли тогда Абдулов, Караченцов и Янковский. "Их посылали, конечно, в нападение. Конечно, они были роскошными актерами, а играли как могли. Удавалось - забивали. В этом плане у нас Сережа Беликов играл профессионально в футбол, Крис Кельми очень хорошо играл - вот этого у них не отнять. У них была спортивная подготовка. Но если, конечно, у Караченцова или Янковского был мяч, то трибуны приходили в восторг", - рассказал он.

Матч в Куйбышеве под присмотром Захарова

В июне 1984 года команда "Авось" приняла участие в матче, который многие называют историческим. Тогда "Ленком" в полном составе отправился в Куйбышев (ныне - Самара) на гастроли, где представители театра сыграли против команды местных журналистов. В этой игре Абдулов был капитаном и нападающим команды, Янковский и Караченцов - защитниками. Символический удар в матче нанесла Татьяна Пельтцер, а художественный руководитель театра Марк Захаров следил за игрой на трибуне.

По словам Садо, который был участником той игры, зрителей на матч пришло столько, сколько не приходило на другие игры. Писалось, что на трибунах присутствовало 20 тыс. зрителей, а из-за азарта в игре многие актеры получили травмы и были вынуждены заменяться. Речь, в частности, шла о Караченцове и Янковском, учитывая, что вечером у них был спектакль. Та игра завершилась победой команды "Авось" со счетом 6:5, а на память журналисты подарили гостям продуктовые авоськи за три рубля и большой пирог с капустой.

"Играли, ломались, от этих футбольных матчей у меня только одно впечатление: мне так однажды по ноге ударили, что чуть не сломали ее. Не помню, с кем играли, по-моему, Гаврилыч (Абдулов - прим. ТАСС) чуть ли не в драку полез. У меня до сих пор шишка осталась - соперник в два раза больше меня и бил в меня, а не по мячу. После этого я в футбол в команде "Авось" больше не играл", - вспоминал о футбольных матчах Садо.

Травмы, как считает актер "Ленкома" Леван Мсхиладзе, можно было назвать причиной того, почему команда театра отказалась выступать в Театральной футбольной лиге. "Раньше все было достаточно интересно, потому что на турнир приглашались известные артисты, судили матч известные судьи, такие как Валерий Георгиевич Баскаков, его сын, и они понимали, что, помимо спортивной составляющей, были артистизм, актерское мастерство. Но потом формат уже был изменен: уже не приглашали профессиональных судей, на поле играли вместо четырех пять полевых игроков", - рассказал Мсхиладзе ТАСС.

"Плюс раньше можно было добавлять туда одного члена коллектива нетворческого состава, а остальные должны были быть актерами, музыкантами, певцами, - продолжил он. - Потом в правилах это в последнее время стало исчезать, и дошло до того, что при игре с театром Стаса Намина у того было пять монтировщиков. Им-то по барабану, они играли жестко, а актерам вечером надо было выходить на сцену, и это было очень опасно. И после двух-трех таких серьезных травм "Ленком" перестал участвовать в этих турнирах. Мы отказались, потому что пока не будут изменены правила, рисковать здоровьем актеров мы посчитали с коллективом нецелесообразным. Поэтому мы уже года четыре активно, можно сказать, вообще не играем".

Глава Театральной футбольной лиги, наоборот, считает, что "Ленком" отказался участвовать в последующих чемпионатах именно по причине высокой занятости. "Леван имеет право на такое высказывание со своей стороны. Как президент лиги и ее организатор я могу честно сказать, что в первые пару сезонов иногда возникали подобные проблемы, - сказал он. - Были два-четыре человека, которые играли чересчур жестковато. Мы постоянно проводили работу, и на протяжении последних сезонов у нас такой проблемы больше не возникает. Наше кредо связано с тем, что мы все делаем одно общее дело. Артисты, монтировщики, звукорежиссеры, билетеры - они все работники театра, поэтому что мы будем друг друга обманывать. Такое всегда было".