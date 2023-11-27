Фетисов считает, что студенческий спорт должен быть основой всего спорта в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею считает, что сейчас время создавать инфраструктуру, новую систему соревнований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Необходимо сделать все для того, чтобы студенческий спорт стал основой всего спорта в России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Я вообще считаю, что мы сейчас обязаны сделать все для того, чтобы студенческий спорт стал основой всего спорта в стране, - сказал Фетисов. - Студенческий спорт сегодня, извините за такое выражение, все время куда-то "притуливается". А на самом деле время создавать инфраструктуру, новую систему соревнований - это может дать фантастический эффект".

Он также отметил, что работа в этом направлении уже ведется и привел пример новую "СКА-Арену", на которой ранее прошел первый тестовый матч сборных студенческих команд. "Я слышал, это самая большая и красивая арена в мире. Представляете, что значит в такое непростое время построить лучший стадион? Это стадион для студентов, для детей, для молодежи - это о многом говорит", - добавил Фетисов.

Фетисов в понедельник выступил перед студентами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, где ему было присвоено звание "Почетный доктор СПбПУ". "Это историческое событие, потому что "Книга почетных докторов" - это "наше все", - подчеркнул на торжественной церемонии вручения мантии ректор СПбПУ Андрей Рудской. - Это история, история на века. В ней записаны все почетные доктора нашего университета - лауреаты Нобелевских премий, великие политические деятели - очень достойная команда".