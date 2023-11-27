Кириенко уверена, что матчевая встреча боксеров "Динамо" и ЦСКА подарит зрителям праздник

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко считает, что эта встреча является классикой советского и российского спорта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Матчевое противостояние по боксу между московскими "Динамо" и ЦСКА является российской и советской классикой, эта встреча подарит зрителям праздник. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Матчевая встреча между боксерами ЦСКА и "Динамо", приуроченная к столетию двух обществ, пройдет 7 декабря в Москве.

"Мы сегодня обсудим матчевую встречу по боксу между обществами ЦСКА и "Динамо", которой аналогов в наше время найти достаточно сложно, - сказала Кириенко. - Матчевая встреча, по сути, является классикой советского и российского спорта. Боксерское противостояние прошло еще в феврале 1941 года. Нынешняя встреча посвящена столетнему юбилею обществ "Динамо" и ЦСКА, мы отдаем дань родоначальникам бокса и нашим ветеранам. Мы вспоминаем первопроходцев бокса в нашей стране, среди которых Валерий Попенченко, Олег Григорьев, Александр Лебзяк и другие. Каждый из них является событием и явлением, это уникальные люди, настоящий пример".

"Одна из основных задач - подготовить смену, которая будет с гордостью нести знамя чемпионов, наследники покажут мастерство. Спортсмены ЦСКА и "Динамо" всегда были бок о бок, мы уверены, что эта встреча будет способствовать укреплению связей между клубами различных видов спорта. Кроме матчевой встречи, зрители смогут увидеть культурно-патриотическую программу с участием ведущих артистов. Уверена, что мы подарим зрителям настоящий праздник. Суть этого мероприятия заключается в слогане Федерации бокса России - "бокс объединяет", - добавила Кириенко.

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.