"Ак Барс" заключил контракт с олимпийским чемпионом по хоккею Марченко

Ранее защитник Алексей Марченко выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА и ярославский "Локомотив"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Казанский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" заключил контракт с олимпийским чемпионом 2018 года защитником Алексеем Марченко. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Марченко 31 год, помимо золота Олимпиады в составе сборной России, на его счету бронзовая медаль чемпионата мира (2016). В КХЛ Марченко выступал за московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина, и ярославский "Локомотив". В Национальной хоккейной лиге защитник играл за "Детройт" и "Торонто".

"Ак Барс" в текущем регулярном чемпионате после 35 матчей набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Казани 28 ноября примет тольяттинскую "Ладу".