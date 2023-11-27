"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 575 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (3-я минута), Максим Березкин (15) и Артур Каюмов (42). У проигравших отличились Павел Карнаухов (24) и Андрей Светлаков (31).

В составе ЦСКА на игру отсутствовали защитники Никита Нестеров и Даррен Диц, нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов, Виталий Абрамов, Владислав Каменев и Максим Мамин. ЦСКА и "Локомотив" встретились в сезоне в четвертый раз. Команды одержали по две победы.

"Локомотив" набрал 46 очков после 34 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 40 очками в 35 играх располагается на 6-й строчке Запада.

В следующем матче "Локомотив" 29 ноября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". ЦСКА в тот же день примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 37 22 2 0 1 2 10 132-97 51 2 Динамо М 35 19 4 1 1 2 8 106-77 51 3 Локомотив 34 20 2 0 1 1 10 87-68 46 4 Торпедо 36 18 2 0 2 1 13 104-85 43 5 СКА 34 18 1 2 0 0 13 101-77 42 6 ЦСКА 35 16 2 1 0 2 14 103-77 40 7 Северсталь 35 12 0 3 2 3 15 116-114 35 8 Динамо Мн 34 10 4 1 2 2 15 87-89 34 9 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 10 Витязь 36 9 2 2 2 2 19 77-121 30 11 Куньлунь РС 38 5 3 4 2 3 21 81-127 29