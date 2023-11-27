"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 575 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (3-я минута), Максим Березкин (15) и Артур Каюмов (42). У проигравших отличились Павел Карнаухов (24) и Андрей Светлаков (31).
В составе ЦСКА на игру отсутствовали защитники Никита Нестеров и Даррен Диц, нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов, Виталий Абрамов, Владислав Каменев и Максим Мамин. ЦСКА и "Локомотив" встретились в сезоне в четвертый раз. Команды одержали по две победы.
"Локомотив" набрал 46 очков после 34 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 40 очками в 35 играх располагается на 6-й строчке Запада.
В следующем матче "Локомотив" 29 ноября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". ЦСКА в тот же день примет минское "Динамо".
1
Спартак
37
22
2
0
1
2
10
132-97
51
2
Динамо М
35
19
4
1
1
2
8
106-77
51
3
Локомотив
34
20
2
0
1
1
10
87-68
46
4
Торпедо
36
18
2
0
2
1
13
104-85
43
5
СКА
34
18
1
2
0
0
13
101-77
42
6
ЦСКА
35
16
2
1
0
2
14
103-77
40
7
Северсталь
35
12
0
3
2
3
15
116-114
35
8
Динамо Мн
34
10
4
1
2
2
15
87-89
34
9
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
10
Витязь
36
9
2
2
2
2
19
77-121
30
11
Куньлунь РС
38
5
3
4
2
3
21
81-127
29
1
Металлург
36
20
3
1
2
2
8
116-87
52
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
36
16
1
2
1
7
9
92-88
46
4
Салават Юлаев
35
20
1
0
0
1
13
96-68
43
5
Ак Барс
35
15
5
0
0
2
13
96-82
42
6
Трактор
36
14
4
1
0
4
13
91-83
42
7
Автомобилист
37
13
4
2
3
1
14
84-84
42
8
Сибирь
36
11
2
4
2
3
14
85-101
39
9
Амур
35
13
0
1
4
2
15
78-93
34
10
Нефтехимик
35
11
2
1
2
4
15
81-109
34
11
Барыс
36
5
2
3
2
5
19
80-111
27
12
Адмирал
33
6
2
1
5
2
17
69-96
25