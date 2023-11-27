27 ноября, 18:46
КХЛ

"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Нападающий "Локомотива" Александр Полунин и вратарь ЦСКА Иван Федотов. Михаил Синицын/ ТАСС
Нападающий "Локомотива" Александр Полунин и вратарь ЦСКА Иван Федотов
© Михаил Синицын/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 575 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Полунин (3-я минута), Максим Березкин (15) и Артур Каюмов (42). У проигравших отличились Павел Карнаухов (24) и Андрей Светлаков (31).

В составе ЦСКА на игру отсутствовали защитники Никита Нестеров и Даррен Диц, нападающие Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Константин Окулов, Виталий Абрамов, Владислав Каменев и Максим Мамин. ЦСКА и "Локомотив" встретились в сезоне в четвертый раз. Команды одержали по две победы.

"Локомотив" набрал 46 очков после 34 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 40 очками в 35 играх располагается на 6-й строчке Запада.

В следующем матче "Локомотив" 29 ноября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". ЦСКА в тот же день примет минское "Динамо".

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2

0

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2

10

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51

2

Динамо М

35

19

4

1

1

2

8

106-77

51

3

Локомотив

34

20

2

0

1

1

10

87-68

46

4

Торпедо

36

18

2

0

2

1

13

104-85

43

5

СКА

34

18

1

2

0

0

13

101-77

42

6

ЦСКА

35

16

2

1

0

2

14

103-77

40

7

Северсталь

35

12

0

3

2

3

15

116-114

35

8

Динамо Мн

34

10

4

1

2

2

15

87-89

34

9

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

10

Витязь

36

9

2

2

2

2

19

77-121

30

11

Куньлунь РС

38

5

3

4

2

3

21

81-127

29

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

36

20

3

1

2

2

8

116-87

52

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

36

16

1

2

1

7

9

92-88

46

4

Салават Юлаев

35

20

1

0

0

1

13

96-68

43

5

Ак Барс

35

15

5

0

0

2

13

96-82

42

6

Трактор

36

14

4

1

0

4

13

91-83

42

7

Автомобилист

37

13

4

2

3

1

14

84-84

42

8

Сибирь

36

11

2

4

2

3

14

85-101

39

9

Амур

35

13

0

1

4

2

15

78-93

34

10

Нефтехимик

35

11

2

1

2

4

15

81-109

34

11

Барыс

36

5

2

3

2

5

19

80-111

27

12

Адмирал

33

6

2

1

5

2

17

69-96

25

  

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