"Акрон" расторг контракт с тренером Калешиным из-за разногласий в пути развития клуба

Команда занимает 4-е место в турнирной таблице Первой лиги

ТАСС, 27 ноября. Футбольный клуб Мелбет - Первой лиги "Акрон" прекратил трудовые отношения с главным тренером Евгением Калешиным из-за разногласий в пути развития. Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

"Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК "Акрон" желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении пресс-службы "Акрона".

Калешину 45 лет, он возглавлял "Акрон" с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В прошлом сезоне "Акрон" дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

После 20 туров "Акрон" набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.