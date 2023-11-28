Впервые в истории НХЛ четверо россиян из одной команды забросили шайбы в одном матче

В составе "Коламбуса" в матче с "Бостоном" отличились Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко

ТАСС, 28 ноября. "Коламбус" дома со счетом 5:2 обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (16-я минута), Иван Проворов (26), Егор Чинахов (37), Кирилл Марченко (45), Джастин Данфорт (54). У "Бостона" отличились Мэттью Потра (49), Джон Бичер (58).

Впервые в истории НХЛ в одном матче отличились четыре российских игрока, выступающих за одну команду. Для Воронкова заброшенная шайба стала четвертой в текущем сезоне, для Проворова и Чинахова - второй, для Марченко - седьмой.

"Коламбус" занимает последнее, восьмое место турнирной таблицы Столичного дивизиона с 18 очками после 23 игр. "Бостон" лидирует в Атлантическом дивизионе с 31 очком после 21 встречи. В следующем матче "Коламбус" примет "Монреаль" 30 ноября, "Бостон" на следующий день сыграет с "Сан-Хосе".

В других матчах игрового дня "Флорида" на выезде со счетом 5:0 разгромила "Оттаву", голкипер гостей Сергей Бобровский провел 40-й матч "на ноль" в НХЛ, отразив 20 бросков. "Баффало" на выезде переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1), нападающий хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей.