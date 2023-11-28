"Вашингтон" уступил "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Кузнецов забросил одну шайбу

Кузнецов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 5 голевых передач в 16 играх

ТАСС, 28 ноября. "Сан-Хосе" дома со счетом 2:1 обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд (11-я минута), Люк Кунин (53). У "Вашингтона" отличился Евгений Кузнецов (37).

Кузнецов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 5 голевых передач в 16 играх. В составе "Сан-Хосе" одно очко набрал защитник Никита Охотюк, отдавший пятую голевую передачу в текущем сезоне.

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями и провел третий матч подряд без набранных очков.

"Сан-Хосе" идет на последнем, восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 12 очками после 22 игр. "Вашингтон" - четвертый в Столичном дивизионе с 22 очками после 18 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом" 30 ноября, "Сан-Хосе" на следующий день проведет гостевой матч против "Бостона".

В другом матче дня "Калгари" одержал домашнюю победу над "Вегасом" со счетом 2:1. Защитник "Калгари" Никита Задоров и форвард "Вегаса" Иван Барбашев не отметились голевыми действиями.