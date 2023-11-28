Месси стал лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял в рейтинге второе место

ТАСС, 28 ноября. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии портала FourFourTwo.

Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду. Тройку лучших замкнул испанский полузащитник Андрес Иньеста. В топ-5 также включили испанского хавбека Хави и бразильского полузащитника Роналдиньо.

Месси 37 лет, он выступал за французский ПСЖ с лета 2021 года, с 2003 по 2021 год играл за испанскую "Барселону", установив рекорд клуба по количеству голов и результативных передач. В 2023 году Месси в рекордный 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. Вместе со сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре. В августе Месси выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги и чемпионата Мексики, и стал рекордсменом по количеству титулов (44).

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский "Реал", став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". В декабре 2022 года он перешел в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.