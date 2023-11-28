Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, что следит за фигурным катанием

Спортсмен восхищается тренером Этери Тутберидзе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Роман Власов внимательно следит за фигурным катанием и восхищается тренерским талантом Этери Тутберидзе. Об этом он рассказал в рамках выступления на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Скажу так: от борьбы я даже устаю, уже не смотрю, - сказал Власов. - Сегодня мне очень интересно фигурное катание, я очень сильно погружен во внутренние моменты, в школу Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, мне очень нравится этот вид спорта. Там очень сложно побеждать, восхищаюсь талантом фигуристов и восхищаюсь Тутберидзе - это личность, глыба".

"Такие тренеры, как Тутберидзе, - это те люди, о которых надо говорить, их подход - успех для детей. Это суровый подход, но другого пути нет, это всегда через тернии", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.