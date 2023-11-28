Организаторы заявили, что состав участников турнира по теннису в Петербурге стал сильнее

Международный командный выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Состав участников международного командного выставочного турнира "Трофеи Северной Пальмиры", который пройдет в Санкт-Петербурге, стал сильнее по сравнению с прошлым годом. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал генеральный директор турнира, советник генерального директора "Газпром-экспорта" Александр Медведев.

"Большой мировой теннис возвращается в Санкт-Петербург. В этом году состав участников сильнее, чем в прошлом. Турнир немного поменял формат - он по-прежнему командный, но на этот раз команд будет всего две. В каждой по шесть игроков плюс два капитана - легенды российского и мирового тенниса. На десерт, что называется, оставлен матч мужской пары, который может оказаться решающим", - рассказал Медведев.

Среди участников турнира он отметил россиянина Карена Хачанова, которому, несмотря на травму в начале сезона, удалось занять 15-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев также выделил первую ракетку Франции Адриана Маннарино (22-е место в рейтинге ATP) и испанца Роберто Баутиста-Агута (57).

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря. Среди участников заявлены также серб Ласло Джере, представители Казахстана Юлия Путинцева и Александр Бублик, болгарка Виктория Томова, итальянка Жасмин Паолини и другие.