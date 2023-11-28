Бриллиантова считает, что CAS перестал быть объективным инструментом правосудия

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России считает, что доверие к объективности Спортивного арбитражного суда серьезно подорвано

ТАСС, 28 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) перестал быть объективным инструментом правосудия и превратился в орудие международной спортивной бюрократии. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала руководитель правового управления олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

"Простой анализ участия российских спортивных организаций в последних арбитражных процедурах CAS позволяет сделать однозначный и, увы, печальный вывод о том, что Спортивный арбитражный суд перестал быть объективным инструментом правосудия и превратился в орудие международной спортивной бюрократии. Все действия администрации CAS и конкретных коллегий арбитров были направлены на создание максимальных препятствий в отношении рассмотрения дел российских спортсменов и организаций", - сказала Бриллиантова.

Руководитель правового управления ОКР считает, что все поданные российской стороной апелляции по обжалованию решений международных спортивных федераций к апрелю 2023 года потеряли смысл. "Они подавались в связи с шагами международных структур, которые были предприняты еще весной 2022 года, а спустя год в большинстве случаев заменены новыми решениями на основании рекомендаций МОК (Международного олимпийского комитета - прим. ТАСС) от 28 марта 2023 года. При таких обстоятельствах продолжение арбитражных процедур было с правовой точки бессмысленным и привело бы к еще большим судебным расходам при отсутствии каких-либо перспектив для положительного исхода", - отметила Бриллиантова.

"Как мы уже обсудили, наша главная задача - четко следовать установленной процедуре. При этом доверие к объективности международного спортивного арбитража, конечно, серьезно подорвано. Простые факты. ОКР обратился в CAS по обоим делам в первой половине 2022 года. Слушания были назначены только спустя год, а решений нет до сих пор. Даже по меркам CAS это небывалые проволочки, объяснить которые невозможно никакими приемлемыми аргументами", - добавила она.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.