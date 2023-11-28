Футболист "Спартака" Рябчук рассказал, что впервые играл в снежную погоду

Матч между московским "Спартаком" и калининградской "Балтикой" прошел под снегопадом на заснеженном поле

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Олег Рябчук впервые играл в снежную погоду и считает, что победа в матче против "Балтики" в таких условиях очень важна для команды. Об этом Рябчук рассказал ТАСС.

25 ноября "Спартак" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:0. Матч прошел под снегопадом на заснеженном поле.

"Это был первый раз, когда я в такую погоду играл. Было очень тяжело, но важно, что мы взяли три очка. Это было очень важно для команды. Очень тяжело играть в таких условиях, но важно, что мы смогли остаться вместе и делать свою работу", - сказал Рябчук после матча с "Балтикой".

В 17-м туре "Спартак" 3 декабря сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". 29 ноября красно-белые проведут гостевой матч 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с "Оренбургом".