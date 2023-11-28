Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола 28 ноября продлил отстранение российских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) о продлении отстранения российских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации является ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

28 ноября FIBA продлила отстранение российских и белорусских сборных и клубов от международных соревнований. Оно будет сохраняться как минимум до следующего заседания центрального совета FIBA.

"Ну, конечно, это ожидаемо. Пока не вижу, чтобы что-то поменялось. Мы также по своему плану работаем, ищем соперников и составляем план на лето. Но главный акцент сейчас - это регионы и инфраструктура все равно", - сказал Кириленко.

1 марта 2022 года FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира.