"Бавария" продлила контракт с чемпионом мира по футболу 2014 года Нойером

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2024/25

ТАСС, 28 ноября. Германский футбольный клуб "Бавария" продлил контракт с капитаном и вратарем команды Мануэлем Нойером. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

Новое соглашение с 37-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2024/25.

Нойер перешел в "Баварию" в 2011 году из "Шальке". В составе команды из Мюнхена вратарь 11 раз становился чемпионом Германии, 5 раз выигрывал кубок страны, 7 раз - Суперкубок Германии. По два раза Нойер побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Нойер провел 117 матчей. Он является чемпионом мира (2014), бронзовым призером мирового первенства (2010), а также выиграл две бронзовые медали на чемпионатах Европы (2012, 2016).