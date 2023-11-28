28 ноября, 19:01
КХЛ

СКА обыграл московское "Динамо" и одержал девятую победу подряд в КХЛ

Вратарь "Динамо" Илья Коновалов и нападающий СКА Сергей Толчинский. Петр Ковалев/ ТАСС
Вратарь "Динамо" Илья Коновалов и нападающий СКА Сергей Толчинский
© Петр Ковалев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 986 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Михаил Воробьев (8-я минута), Владимир Алистров (26), Александр Гальченюк (32) и Марат Хайруллин (50, 53). У "Динамо" отличились Дмитрий Рашевский (28), Джордан Уил (41) и Игорь Ожиганов (44). Наставник "Динамо" Алексей Кудашов провел 500-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.

СКА одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате. "Динамо" прервало серию из трех побед. СКА набрал 44 очка после 35 встреч и поднялся на 4-е место в Западной конференции. "Динамо" с 51 очком в 36 играх располагается на 2-й строчке Запада.

В следующем матче СКА 1 декабря примет подмосковный "Витязь". "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с челябинским "Трактором".

В других матчах вторника казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 обыграл тольяттинскую "Ладу", владивостокский "Адмирал" в серии буллитов победил хабаровский "Амур" (3:2), магнитогорский "Металлург" одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 после серии буллитов) и продлил победную серию до 11 матчей, череповецкая "Северсталь" переиграла новосибирскую "Сибирь" (2:1). В составе "Сибири" первый матч провел финалист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Антон Худобин.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

37

22

2

0

1

2

10

132-97

51

2

Динамо М

36

19

4

1

1

2

9

109-82

51

3

Локомотив

34

20

2

0

1

1

10

87-68

46

4

СКА

35

19

1

2

0

0

13

106-80

44

5

Торпедо

36

18

2

0

2

1

13

104-85

43

6

ЦСКА

35

16

2

1

0

2

14

103-77

40

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

34

10

4

1

2

2

15

87-89

34

9

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

10

Витязь

36

9

2

2

2

2

19

77-121

30

11

Куньлунь РС

38

5

3

4

2

3

21

81-127

29

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

37

20

3

2

2

2

8

120-90

54

2

Авангард

34

13

7

2

0

3

9

100-91

47

3

Лада

37

16

1

2

1

7

10

92-90

46

4

Ак Барс

36

16

5

0

0

2

13

98-82

44

5

Салават Юлаев

35

20

1

0

0

1

13

96-68

43

6

Трактор

36

14

4

1

0

4

13

91-83

42

7

Автомобилист

37

13

4

2

3

1

14

84-84

42

8

Сибирь

37

11

2

4

2

3

15

86-103

39

9

Амур

36

13

0

1

5

2

15

80-96

35

10

Нефтехимик

36

11

2

1

3

4

15

84-113

35

11

Адмирал

34

6

2

2

5

2

17

72-98

27

12

Барыс

36

5

2

3

2

5

19

80-111

27

  

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КХЛ