СКА обыграл московское "Динамо" и одержал девятую победу подряд в КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 986 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Михаил Воробьев (8-я минута), Владимир Алистров (26), Александр Гальченюк (32) и Марат Хайруллин (50, 53). У "Динамо" отличились Дмитрий Рашевский (28), Джордан Уил (41) и Игорь Ожиганов (44). Наставник "Динамо" Алексей Кудашов провел 500-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.
СКА одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате. "Динамо" прервало серию из трех побед. СКА набрал 44 очка после 35 встреч и поднялся на 4-е место в Западной конференции. "Динамо" с 51 очком в 36 играх располагается на 2-й строчке Запада.
В следующем матче СКА 1 декабря примет подмосковный "Витязь". "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с челябинским "Трактором".
В других матчах вторника казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 обыграл тольяттинскую "Ладу", владивостокский "Адмирал" в серии буллитов победил хабаровский "Амур" (3:2), магнитогорский "Металлург" одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 после серии буллитов) и продлил победную серию до 11 матчей, череповецкая "Северсталь" переиграла новосибирскую "Сибирь" (2:1). В составе "Сибири" первый матч провел финалист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Антон Худобин.
1
Спартак
37
22
2
0
1
2
10
132-97
51
2
Динамо М
36
19
4
1
1
2
9
109-82
51
3
Локомотив
34
20
2
0
1
1
10
87-68
46
4
СКА
35
19
1
2
0
0
13
106-80
44
5
Торпедо
36
18
2
0
2
1
13
104-85
43
6
ЦСКА
35
16
2
1
0
2
14
103-77
40
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
34
10
4
1
2
2
15
87-89
34
9
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
10
Витязь
36
9
2
2
2
2
19
77-121
30
11
Куньлунь РС
38
5
3
4
2
3
21
81-127
29
1
Металлург
37
20
3
2
2
2
8
120-90
54
2
Авангард
34
13
7
2
0
3
9
100-91
47
3
Лада
37
16
1
2
1
7
10
92-90
46
4
Ак Барс
36
16
5
0
0
2
13
98-82
44
5
Салават Юлаев
35
20
1
0
0
1
13
96-68
43
6
Трактор
36
14
4
1
0
4
13
91-83
42
7
Автомобилист
37
13
4
2
3
1
14
84-84
42
8
Сибирь
37
11
2
4
2
3
15
86-103
39
9
Амур
36
13
0
1
5
2
15
80-96
35
10
Нефтехимик
36
11
2
1
3
4
15
84-113
35
11
Адмирал
34
6
2
2
5
2
17
72-98
27
12
Барыс
36
5
2
3
2
5
19
80-111
27