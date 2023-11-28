СКА обыграл московское "Динамо" и одержал девятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 11 986 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Михаил Воробьев (8-я минута), Владимир Алистров (26), Александр Гальченюк (32) и Марат Хайруллин (50, 53). У "Динамо" отличились Дмитрий Рашевский (28), Джордан Уил (41) и Игорь Ожиганов (44). Наставник "Динамо" Алексей Кудашов провел 500-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.

СКА одержал девятую победу подряд в регулярном чемпионате. "Динамо" прервало серию из трех побед. СКА набрал 44 очка после 35 встреч и поднялся на 4-е место в Западной конференции. "Динамо" с 51 очком в 36 играх располагается на 2-й строчке Запада.

В следующем матче СКА 1 декабря примет подмосковный "Витязь". "Динамо" в тот же день на выезде сыграет с челябинским "Трактором".

В других матчах вторника казанский "Ак Барс" со счетом 2:0 обыграл тольяттинскую "Ладу", владивостокский "Адмирал" в серии буллитов победил хабаровский "Амур" (3:2), магнитогорский "Металлург" одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4:3 после серии буллитов) и продлил победную серию до 11 матчей, череповецкая "Северсталь" переиграла новосибирскую "Сибирь" (2:1). В составе "Сибири" первый матч провел финалист Кубка Стэнли 2020 года вратарь Антон Худобин.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 37 22 2 0 1 2 10 132-97 51 2 Динамо М 36 19 4 1 1 2 9 109-82 51 3 Локомотив 34 20 2 0 1 1 10 87-68 46 4 СКА 35 19 1 2 0 0 13 106-80 44 5 Торпедо 36 18 2 0 2 1 13 104-85 43 6 ЦСКА 35 16 2 1 0 2 14 103-77 40 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 34 10 4 1 2 2 15 87-89 34 9 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 10 Витязь 36 9 2 2 2 2 19 77-121 30 11 Куньлунь РС 38 5 3 4 2 3 21 81-127 29