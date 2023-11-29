Футболистка Куропаткина считает хорошим опытом товарищеские матчи с командой Парагвая

Матчи женских сборных России и Парагвая пройдут 30 ноября и 3 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Товарищеские матчи с женской командой Парагвая станут хорошим опытом для футболисток сборной России. Такое мнение ТАСС высказала защитник петербургского "Зенита" и сборной России Вероника Куропаткина.

21 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что женские сборные России проведут товарищеские матчи с командами Парагвая. Матчи основной сборной пройдут 30 ноября и 3 декабря на выезде.

"Мы еще не встречались с Парагваем, так что я не знаю, как они играют, - сказала Куропаткина. - К тому же я никогда не была в Южной Америке - это классный опыт. Рада, что есть такие спарринги. Играть с другой командой, конечно, интереснее, чем между собой. Немного обидно, что у нас не получилось отпраздновать чемпионство. Мы сразу уехали на сборы, но, думаю, что успеем после того, как вернемся".

Женская команда "Зенита" выиграла чемпионат России 24 ноября.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.