Чемпионка Универсиады-2015 в прыжках в длину Пидлужная завершила карьеру

Заявления о завершении карьеры во Всероссийскую федерацию легкой атлетики за последний год прислали восемь спортсменов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Победительница летней Универсиады 2015 года в прыжках в длину Юлия Пидлужная завершила карьеру спортсменки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По информации, представленной ВФЛА, в период с 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2023 года в федерацию поступили заявления от восьми спортсменов, решивших завершить карьеру. Такие документы также прислали Анастасия Калашникова, Алена Лутковская, Елена Сборец, Ксения Трубинова, Артем Гольцрихтер, Ольга Муллина и Анна Чичерова.

Пидлужной 35 лет. В ее активе есть также бронза чемпионата Европы в помещении, который проходил в 2011 году в Париже, серебро Универсиады-2011, победа на летнем чемпионате России 2015 года и две золотые награды зимних первенств страны (2016, 2022). Последний раз Пидлужная выступала на соревнованиях в конце мая, когда на командном чемпионате России в Сочи показала седьмой результат.